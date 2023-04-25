Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО

ЦАМТО, 24 апреля. Боевой расчет бронепоезда "Байкал" железнодорожных войск ВС РФ продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО по технической разведке, разминированию, а также восстановлению железнодорожного полотна и разрушенных дорожных направлений.

Как говорится в комментарии к видеоролику, размещенному на сайте Минобороны, на вооружении специального поезда имеется необходимое вооружение для борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, а также зенитные установки для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

В ходе движения по маршруту расчет бронепоезда ведет наблюдение за местностью, проводит проверку железнодорожного полотна, мостовых переходов и перегонов на предмет наличия минно-взрывных устройств, а также восстанавливает разрушенные участки и искусственные сооружения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.