Украина, ФРГ и Польша подписали соглашение о намерении открыть ремонтный центр для ОБТ "Leopard-2", переданных ВСУ

ЦАМТО, 24 апреля. Украина, ФРГ и Польша 21 апреля подписали письмо о намерении открыть на территории Польши центр по обслуживанию ОБТ "Leopard-2", поставленных ВСУ.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Прошло заседание "танковой коалиции". Благодарен своему немецкому и польскому коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за поддержку Украины. Сегодня мы подписали письмо о намерениях открыть в Польше центр по обслуживанию и ремонту украинских основных боевых танков "Leopard-2", – сообщил А.Резников.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении республики разместить у себя европейский центр по обслуживанию американских танков Abrams, а также производство боеприпасов с обедненным ураном для них, напоминает агентство.