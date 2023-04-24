В Госдуме предложили помочь предприятиям ОПК "длинными" кредитами

Депутат ГД Гаврилов предложил профинансировать предприятия ОПК за счет "длинных" кредитов

МОСКВА, 20 апреля/ Радио Sputnik. Государству необходимо поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса с помощью "длинных" и дешевых кредитов, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

С таким предложением в рамках обсуждения в Государственной Думе годового отчета Центробанка к главе Банка России Эльвире Набиуллиной обратился Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Для серьезной поддержки стратегических предприятий, прежде всего, предприятий оборонно-промышленного комплекса, мы должны использовать "длинные" и дешевые кредиты. У российских банков на сегодняшний день достаточная ликвидность. Препятствием являются только избыточные требования к нормативам достаточности капитала, к обязательному резервированию", – цитирует его ФАН.

Таким образом, по мнению Гаврилова, получится поддержать высокотехнологические проекты, поскольку "важнейшей задачей сегодня является обеспечение бесперебойной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса и укрепление технологического суверенитета нашей страны".

«Это позволит увеличить кредитование реального сектора экономики, как минимум, на 15 триллионов рублей. Таким образом, без использования дополнительных бюджетных средств для докапитализации банков и субсидирования ставок мы поддержим наши высокотехнологические проекты, ведь важнейшей задачей сегодня является обеспечение бесперебойной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса и укрепление технологического суверенитета нашей страны», – пояснил Сергей Гаврилов.

Между тем наличными без справок о доходах и переоформления недвижимости на банк можно взять кредит под залог жилья.