В Госдуме предложили помочь предприятиям ОПК "длинными" кредитами

Депутат ГД Гаврилов предложил профинансировать предприятия ОПК за счет "длинных" кредитов
МОСКВА, 20 апреля/ Радио Sputnik. Государству необходимо поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса с помощью "длинных" и дешевых кредитов, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
С таким предложением в рамках обсуждения в Государственной Думе годового отчета Центробанка к главе Банка России Эльвире Набиуллиной обратился Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Таким образом, по мнению Гаврилова, получится поддержать высокотехнологические проекты, поскольку "важнейшей задачей сегодня является обеспечение бесперебойной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса и укрепление технологического суверенитета нашей страны".
Между тем наличными без справок о доходах и переоформления недвижимости на банк можно взять кредит под залог жилья.