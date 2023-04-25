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Военное обозрение

SIPRI: в тройку стран мира с самыми высокими военными расходами вошла Россия

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Источник изображения: topwar.ru

За последние восемь лет в мире самые большие финансовые расходы на оборонные нужды отмечены по итогам прошлого года. Они составили более 2,2 триллиона долларов, что означает рост на 3,7 процента. А за указанный период, то есть с 2013 года затраты на содержание вооруженных сил на нашей планете возросли на 19 процентов, причем их увеличение фиксировалось ежегодно начиная с 2015 года.

Такие данные опубликовали специалисты Стокгольмского международного института изучения проблем мира (SIPRI).

Если рассматривать приведенную статистику с разбивкой по государствам, то можно заметить, что в тройку стран мира с самыми высокими военными расходами вошла Россия. В списке она заняла третье место. Ее опережают Соединенные Штаты и Китай, которым достались соответственно первое и второе места. За Россией следуют Индия и Саудовская Аравия. В совокупности военные расходы этих пяти государств составляют почти две трети от общемировых.

Исследователи считают, что рост мировых оборонных расходов отмечается в значительной степени из-за конфликта на Украине и роста напряженности в Восточной Азии.

Россия, являясь непосредственной участницей украинского конфликта, увеличила свои расходы на военные нужды более чем на 9 процентов. Теперь они составляют 86,4 миллиарда долларов. Страны Запада, оказывающие беспрецедентную поддержку киевскому режиму, тоже решили пересмотреть свои военные расходы в сторону увеличения. В странах Европы по итогам прошлого года они оказались самыми высокими за последние три десятилетия.

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Страны
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Компании
СИПРИ
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