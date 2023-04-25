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Военное обозрение

Украина получила авиационные ракеты С-8 из Восточной Европы

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Источник изображения: topwar.ru

Ряд Telegram-каналов сообщил о поступлении в воздушные силы Украины новых авиационных ракет С-8. Предположительно, их передает киевскому режиму одна из стран Восточной Европы.

По озвученной прессой версии, ракеты С-8 для Украины может производить компания Armaco из Болгарии. Напомним, что С-8 – советская и российская 80-миллиметровая неуправляемая авиационная ракета, которая применяется для нанесения ударов по технике и личному составу войск противника.

Такие ракеты могут использоваться самолетами Су-25, МиГ-23 и МиГ-29, вертолетами Ми-8, Ми-24. Кроме того, ракеты используют с бронетранспортеров, а украинские формирования монтируют пусковые установки на обычные автомобили-пикапы.

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас США и Евросоюз пытаются задействовать производственные мощности стран Восточной Европы, оставшиеся со времен существования социалистического лагеря и Организации Варшавского договора, для производства боеприпасов и ремонта вооружений, предназначенных украинским формированиям.

Поскольку основная часть вооружений и военной техники украинской армии была произведена в Советском Союзе, у спонсирующего киевский режим «коллективного Запада» есть очевидная потребность в боеприпасах и комплектующих именно советского образца. Сейчас США и Евросоюз буквально «потрошат» арсеналы стран Восточной Европы, выбирая для Украины все подходящее вооружение.

Кроме того, в СМИ не раз сообщалось, что Запад давит на некоторые азиатские и африканские страны, настаивая, чтобы те тоже передавали Украине вооружения советского и российского производства. Но большинству развивающихся стран пока удается уклоняться от выполнения этих требований, ссылаясь на необходимость вооружений для своих нужд по обеспечению обороны и безопасности.

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Болгария
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Украина
Продукция
Ми-24
Ми-8
МиГ-23
С-8
Су-25
Проекты
Евросоюз
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1 комментарий
№1
25.04.2023 09:04
Цитата, q
По озвученной прессой версии, ракеты С-8 для Украины может производить компания Armaco из Болгарии

Вот по кому должны регулярно  прилетать Калибры!
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