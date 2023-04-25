На верфи Austal USA состоялась церемония крещения корабля LCS-36 "Кингсвилл"

ЦАМТО, 24 апреля. Компания Austal USA объявила о состоявшейся 22 апреля церемонии крещения боевого корабля прибрежной зоны (LCS-36) "Кингсвилл" класса "Индепенденс", предназначенного для ВМС США.

(LCS-36) "Кингсвилл" станет 18-ым кораблем LCS класса "Индепенденс", который будет поставлен ВМС США компанией Austal USA. Церемония резки первой стали для постройки LCS-36 состоялась на предприятии компании в Мобайле (шт.Алабама) 5 января 2021 года. Закладка киля прошла 23 февраля 2022 года. Спуск корабля на воду состоялся в конце марта 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль, серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

На текущий момент Austal USA передала ВМС США 16 кораблей класса "Индепенденс". Церемония ввода в боевой состав ВМС США последнего корабля класса "Индепенденс", LCS-32 "Санта-Барбара", состоялась 1 апреля 2023 года. Планируется, что "Кингсвилл" будет передан ВМС США в начале 2024 года. Он будет размещен на базе Сан-Диего (шт.Калифорния).

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) на различных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей серии: LCS-34 "Огаста", LCS-38 "Пирр" (Pierre).

В июле 2021 года на военно-морской базе ВМС США Сан-Диего состоялась церемония вывода из боевого состава американского флота головного корабля серии – LCS-2 "Индепенденс", а в сентябре 2022 года из состава флота был выведен LCS-4 "Коронадо".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.