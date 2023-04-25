Войти
ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" обсудили технологии проверки достоверности информации

474
0
0
Николай Лишин
Николай Лишин, заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации.
Источник изображения: tvzvezda.ru

ЦАМТО, 24 апреля. На площадке военного инновационного технополиса "ЭРА", прошел форум "Технологии противодействия информационным угрозам: проверка достоверности информации".

Организаторами семинара стали Департамент информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, Российское общество "Знание" и "Главный радиочастотный центр".

"Открывая этот семинар, мы все понимаем, что от того, как быстро и слаженно на всех уровнях принятия решений будут выработаны меры по защите нашего информационного пространства от неконтролируемого вторжения новых информационных технологий, зависит устойчивость и стабильность развития нашей страны", – отметил Николай Лишин, заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации.

Деловая программа объединила более 50 ведущих российских экспертов с уникальными знаниями в актуальной повестке защиты достоверности информации и технологиях борьбы с искажением исторических и современных сведений. Лекторы поделились передовыми решениями и перспективными наработками, а также сформировали перечень лучших практик в сфере технологий защиты достоверности сведений в СМИ и медиа, молодежных информационных проектах, в социальных сетях.

Один из основателей российского ИТ сообщества Игорь Ашманов подчеркнул, что необходимо нормативное регулирование цифровой гигиены граждан, а также актуализация кодекса по цифровой среде.

"Вопросы, которые должны быть подняты в Цифровом кодексе, это право граждан отказываться от общения с чат-ботами, защита персональных данных, регулирование работы искусственного интеллекта и другие. Технологический инструментарий для решения стоящих задач у нас существует. Нужны меры по блокировке. Необходима национализация пространства", – отметил И.Ашманов.

Среди ведущих экспертов в области противодействия деструктивному контенту, на семинаре выступила известная теле-радиожурналистка, член "Совета по внешней и оборонной политике" Анна Шафран. В частности, она отметила, что "под влиянием цифровых технологий происходит размытие систем координат добра и зла. Воля и творчество подвергаются атаке технологиями и искусственным интеллектом. В нейросетях отсутствует мораль. Нейросеть меняет смысл поиска информации и может перестроить области знаний".

Отдельно поделился своим видением по построению в государстве системы проверки достоверности информации вице-президент по стратегическим инициативам Ростелекома Борис Глазков. По его словам, "необходимо решить задачу распознавания фейков – понимать текст, фото, видео и далее механизм блокировки. Если хотим снизить воздействие информационных угроз на общество – необходимо реализовывать исследования как воспринимается контент".

Всего на площадках семинара присутствовало более 500 человек, в том числе специалисты и операторы научных рот Военного инновационного технополиса "ЭРА". По результатам мероприятия участниками были предложены меры, направленные на повышение эффективности противодействия распространения ложного контента в сети "Интернет".

Таким образом, Технополис выступил интеграционной площадкой, на которой смогли собраться представители различных органов государственной власти, высокотехнологичных компаний и ведущих научных организация. Острота дискуссий и уровень выработанных решений позволяют говорить о формировании в стране глобальной системы безопасности информационного пространства. Департамент информационный систем Минобороны совместно с Военным инновационным технополисом "ЭРА" и дальше продолжит объединять усилия экспертов и специалистов в этой области для защиты национального информационного суверенитета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
08.02.2021
Командующий ЦВО проинспектировал ход боевой подготовки 201-й военной базы в Таджикистане
27.11.2020
Российский федеральный ядерный центр показал президенту РФ компьютерную модель воздушно-космической обороны
15.09.2020
Тренажеры танков "Армата" скоро поступят в Казанское танковое училище
12.04.2019
"Раптор" не тянет: позорное поражение F-22
02.03.2016
Минобороны России запустило франкоязычную версию своего сайта
10.02.2014
Ракетные галлюцинации США
27.05.2010
"Стрекоза" над полем боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 12:33
  • 6
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 12:24
  • 56
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 12:09
  • 48425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 11:21
  • 2
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:24
  • 1
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
  • 25.04 09:04
  • 1
Украина получила авиационные ракеты С-8 из Восточной Европы
  • 25.04 08:50
  • 2447
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 08:26
  • 3
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 25.04 07:53
  • 1
Источник сообщил, что четыре флота ВМФ России выведут из подчинения военных округов
  • 24.04 22:20
  • 1
Скоростной бронебагги Эскадрон