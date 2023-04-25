В технополисе "ЭРА" обсудили технологии проверки достоверности информации

ЦАМТО, 24 апреля. На площадке военного инновационного технополиса "ЭРА", прошел форум "Технологии противодействия информационным угрозам: проверка достоверности информации".

Организаторами семинара стали Департамент информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, Российское общество "Знание" и "Главный радиочастотный центр".

"Открывая этот семинар, мы все понимаем, что от того, как быстро и слаженно на всех уровнях принятия решений будут выработаны меры по защите нашего информационного пространства от неконтролируемого вторжения новых информационных технологий, зависит устойчивость и стабильность развития нашей страны", – отметил Николай Лишин, заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации.

Деловая программа объединила более 50 ведущих российских экспертов с уникальными знаниями в актуальной повестке защиты достоверности информации и технологиях борьбы с искажением исторических и современных сведений. Лекторы поделились передовыми решениями и перспективными наработками, а также сформировали перечень лучших практик в сфере технологий защиты достоверности сведений в СМИ и медиа, молодежных информационных проектах, в социальных сетях.

Один из основателей российского ИТ сообщества Игорь Ашманов подчеркнул, что необходимо нормативное регулирование цифровой гигиены граждан, а также актуализация кодекса по цифровой среде.

"Вопросы, которые должны быть подняты в Цифровом кодексе, это право граждан отказываться от общения с чат-ботами, защита персональных данных, регулирование работы искусственного интеллекта и другие. Технологический инструментарий для решения стоящих задач у нас существует. Нужны меры по блокировке. Необходима национализация пространства", – отметил И.Ашманов.

Среди ведущих экспертов в области противодействия деструктивному контенту, на семинаре выступила известная теле-радиожурналистка, член "Совета по внешней и оборонной политике" Анна Шафран. В частности, она отметила, что "под влиянием цифровых технологий происходит размытие систем координат добра и зла. Воля и творчество подвергаются атаке технологиями и искусственным интеллектом. В нейросетях отсутствует мораль. Нейросеть меняет смысл поиска информации и может перестроить области знаний".

Отдельно поделился своим видением по построению в государстве системы проверки достоверности информации вице-президент по стратегическим инициативам Ростелекома Борис Глазков. По его словам, "необходимо решить задачу распознавания фейков – понимать текст, фото, видео и далее механизм блокировки. Если хотим снизить воздействие информационных угроз на общество – необходимо реализовывать исследования как воспринимается контент".

Всего на площадках семинара присутствовало более 500 человек, в том числе специалисты и операторы научных рот Военного инновационного технополиса "ЭРА". По результатам мероприятия участниками были предложены меры, направленные на повышение эффективности противодействия распространения ложного контента в сети "Интернет".

Таким образом, Технополис выступил интеграционной площадкой, на которой смогли собраться представители различных органов государственной власти, высокотехнологичных компаний и ведущих научных организация. Острота дискуссий и уровень выработанных решений позволяют говорить о формировании в стране глобальной системы безопасности информационного пространства. Департамент информационный систем Минобороны совместно с Военным инновационным технополисом "ЭРА" и дальше продолжит объединять усилия экспертов и специалистов в этой области для защиты национального информационного суверенитета.