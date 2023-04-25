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Военное обозрение

Австралийский военный эксперт назвал три вероятных сценария контрнаступления ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия может воспользоваться одним из трех возможных сценариев контрнаступления на освобожденные Россией территории. Об этом в беседе с британской газетой The Daily Mail рассказал австралийский военный эксперт, генерал в отставке Мик Райан.

Согласно первому сценарию, украинские формирования начнут одно крупное контрнаступление, задействовав в нем все свои возможности. Второй сценарий, считает Райан, предполагает разделение контрнаступления на два направления – южное и восточное. Наконец, третий сценарий будет заключаться во множестве нескоординированных между собой атак на различных направлениях.

К вероятности третьего сценария склоняется и другой западный эксперт – генерал американской армии Стивен Твитти. По его мнению, для ВСУ сейчас выгоднее использовать «стратегию малых шагов».

Отметим, что многие эксперты на Западе не верят в успешность украинского контрнаступления. Они считают, что ВСУ не обладают для этого должным количеством военной техники, вооружений, боеприпасов и личного состава. Не вселяют оптимизма и заявления украинских политиков, которые постоянно анонсируют различные сроки контрнаступления – то оно пройдет в апреле-мае, то летом, то вообще может и не начаться в этом году.

Известно, что сейчас Украина продолжает формирование бригад, которые затем будут задействованы в контрнаступлении. Одновременно продолжаются поставки военной техники из западных стран, а в Европе на базах Североатлантического альянса проходят обучение украинские военнослужащие. В МВД Украины создается «Гвардия наступления», ее заявленная численность – 40 тысяч человек.

Однако российское военное командование утверждает, что ВС РФ готовы встретить и дать достойный отпор украинским формированиям в случае попытки контрнаступления.

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