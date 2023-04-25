Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения

ЦАМТО, 24 апреля. Начальник сектора Проектно-конструкторского бюро "Севмаш" (входит в ОСК) Игорь Калеминцев представил инновационное конструкторско-технологическое решение для строительства атомных подводных лодок 4 поколения.

Представление проекта состоялось в рамках VI Всероссийской научно-практической конференции "Системы управления жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении".

В конференции, организованной МГТУ имени Н.Э.Баумана, участвовали представители Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, ведущих корпораций и предприятий ОПК, научных организаций и ведущих вузов страны.

И.Калеминцев выступил с докладом "Современные технологии монтажа оборудования и конструкций в судостроении с применением полимерных материалов". Новый способ крепления механизмов на АПЛ с использованием полимеров дает возможность сократить сроки и трудоемкость монтажных работ при строительстве современных ракетоносцев. Новизна технологии заключается в том, что из узлов креплений конструкций исключены стальные клиновые подкладки и платики фундаментов, которые ранее требовалось дополнительно изготавливать и механически обрабатывать. Они заменены на современный двухкомпонентный композитный полимерный материал, обеспечивающий необходимые прочностные характеристики.

Эффективность этого конструкторско-технологического решения уже подтверждена многолетним опытом его применения на АПЛ проектов "Ясень-М" и "Борей-А", строящихся на Севмаше. Новый способ крепления механизмов на фундаменте с использованием жидкотекучей пластмассы зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) как изобретение и на него получен патент.

Общий экономический эффект от применения при строительстве АПЛ новых узлов креплений и технологий, разработанных инженером ПКБ "Севмаш" И.Калеминцевым, составляет более 80 млн. руб. Этого удалось достичь за счет снижения трудоемкости монтажных работ более чем на 30 тыс. норма-часов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО ПО "Севмаш".