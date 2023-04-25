Источник сообщил, что четыре флота ВМФ России выведут из подчинения военных округов

Собеседник агентства отметил, что предыдущая система управления "показала свою неэффективность" и потребовала корректировки

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Четыре флота России и Каспийская флотилия будут выведены из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к ВМФ.

"Принято решение о выведении флотов и флотилии из двойного подчинения, в котором они находились ранее. Теперь эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ, а в последующем - в прямое подчинение, как это было прежде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, суть реформы - выведение флотов из подчинения командующим войсками военных округов и их возвращение под прямое управление главкому ВМФ. "Северный флот сохранит свой статус военного округа с переподчинением непосредственно главкому ВМФ", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что предполагается создание группы управления от главкомата ВМФ в Москве, где будут сосредоточены все каналы управления флотами. По его оценке, предыдущая система управления с подчинением флотов командующим военными округами "показала свою неэффективность" и потребовала корректировки.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

На сегодняшний день оперативно-стратегическими объединениями ВМФ являются Балтийский флот (входит в состав Западного военного округа), Северный флот (в составе объединенного стратегического командования "Северный флот"), Тихоокеанский флот (в составе Восточного военного округа), Черноморский флот и Каспийская флотилия (входят с состав Южного военного округа).