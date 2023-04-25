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ТАСС

Источник сообщил, что четыре флота ВМФ России выведут из подчинения военных округов

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Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

Собеседник агентства отметил, что предыдущая система управления "показала свою неэффективность" и потребовала корректировки

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Четыре флота России и Каспийская флотилия будут выведены из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к ВМФ.

"Принято решение о выведении флотов и флотилии из двойного подчинения, в котором они находились ранее. Теперь эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ, а в последующем - в прямое подчинение, как это было прежде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, суть реформы - выведение флотов из подчинения командующим войсками военных округов и их возвращение под прямое управление главкому ВМФ. "Северный флот сохранит свой статус военного округа с переподчинением непосредственно главкому ВМФ", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что предполагается создание группы управления от главкомата ВМФ в Москве, где будут сосредоточены все каналы управления флотами. По его оценке, предыдущая система управления с подчинением флотов командующим военными округами "показала свою неэффективность" и потребовала корректировки.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

На сегодняшний день оперативно-стратегическими объединениями ВМФ являются Балтийский флот (входит в состав Западного военного округа), Северный флот (в составе объединенного стратегического командования "Северный флот"), Тихоокеанский флот (в составе Восточного военного округа), Черноморский флот и Каспийская флотилия (входят с состав Южного военного округа). 

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1 комментарий
№1
25.04.2023 07:53
Ну если СФ оставили огромную сухопутную территорию от Мурманска до Сибири то логичнее было бы оставить в зоне ответственности :
1. Калининградскую область в БФ
2. Крым в ЧФ
3. Камчатка, Сахалин, Курилы в ТОФ

На этих территориях развёрнуты базы флотов, корпуса береговой обороны флотов, части морской пехоты, арсеналы, комплексы радиоэлектронной разведки и дальней связи...
Флот без береговой инфраструктуры мёртв!
На многие территории вообще можно попасть только морем и как их планируют оборонять?

Очередная дурацкая реформа в которой потом обвинят "Сердюкова-2", но уж никак не мудрейшего.....
+1
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