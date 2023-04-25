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ТАСС

Закладка второй пары кораблей-разведчиков проекта 03182Р может состояться в июле

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АО «Зеленодольский завод им. Горького»
АО «Зеленодольский завод им. Горького».
Источник изображения: prav.tatarstan.ru

Контракт на их строительство был подписан на форуме "Армия-2022"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вторая пара средних разведывательных кораблей (СРК) проекта 03182Р может быть заложена на Зеленодольском судостроительном заводе в июле. Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

"Во второй половине июля ожидается проведение ставшего традиционным единого дня закладки кораблей на предприятиях отрасли. Под эту дату может быть приурочена закладка двух "разведчиков" проекта 03182Р", - сказал он.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Контракт на строительство двух разведывательных кораблей проекта 03182Р был подписан на форуме "Армия-2022". Первая пара СРК была законтрактована в ходе форума "Армия-2021". Также они еще называются научно-исследовательскими судами (НИС) или судами связи. Закладка НИС "Леонид Бекренев" и "Борис Бобков" состоялась на Зеленодольском судостроительном заводе (входит в корпорацию "Ак Барс") 12 июня 2022 года.

Новые НИС для ВМФ России строятся по измененному проекту малого морского танкера/снабженца проекта 03182, разработанного Зеленодольским проектно-конструкторским бюро.

В пресс-службе Зеленодольского завода по случаю закладки двух НИС сообщали, что суда проекта 03182Р являются научно-исследовательскими, они предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований Мирового океана и шельфовой зоны.

По данным из открытых источников, длина танкера проекта 03182 составляет 78,8 м, ширина - 15,4 м, максимальная осадка - 5 м, водоизмещение - 3 500 т, дальность плавания - 1,5 тыс. морских миль, автономность - 30 суток. Судно имеет ледовый класс Arc4. Экипаж насчитывает 24 человека. В кормовой части предусмотрена площадка для вертолета класса Ка-27.

Первая пара НИС названа в честь двух адмиралов, в разные годы занимавших пост начальника военно-морской разведки ВМФ СССР. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
ЗДЗ Горького
ЗПКБ ОАО
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