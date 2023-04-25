Конгрессмен США предложил ввести мораторий на иностранную помощь из-за Украины

К своей публикации в Twitter Пол Госар прикрепил ссылку на материал о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение присвоили минимум $400 млн, переданных стране для оплаты дизельного топлива

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны ввести мораторий на иностранную помощь из-за направляемых Украине значительных средств в то время, как американцы с трудом могут себе позволить покупать продукты питания и заправлять автомобиль. Такое мнение высказал в воскресенье в Twitter член Палаты представителей Конгресса Пол Госар (республиканец от штата Аризона).

"И все это в то время, когда американцы едва могут позволить себе продукты питания и бензин одновременно. Мы должны прекратить финансирование этой войны. Нам нужен мораторий на иностранную помощь", - написал он. К своей публикации законодатель прикрепил сообщение, в котором приведен скриншот и ссылка на материал с англоязычной версии сайта ТАСС о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе по меньшей мере $400 млн, переданных стране для оплаты закупок дизельного топлива. Об этом сообщил ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, разместив соответствующий материал на своем сайте.

"Режим [президента США Джо] Байдена направил Украине около $200 млрд. Мы, народ, хотим вернуть наши деньги", - также написал в воскресенье Госар. Он неоднократно призывал вашингтонскую администрацию отказаться от передачи Киеву миллиардов долларов на военную помощь.