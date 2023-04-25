Вашингтон, как общий враг, помогает лидерам России и Кубы найти общий язык

Figaro: в школах Кубы больше не учат русский, но Гавану и Москву объединяет общий враг

Россия возвращается на Кубу, пишет Figaro. И основа у этого возвращения будет посильней туристической ностальгии, которой все пронизано на этом "острове-музее". Еще лучше, чем старые "жигули" объединяет необходимость противостоять попыткам смены режима.

Кремль ведет дипломатическое и экономическое наступление на Кубе, имея в багаже военно-техническое и туристическое сотрудничество. И все это — менее чем в 160 км от территории США.

Высокий чернокожий мужчина со светлыми, как пшеница, волосами, по профессии официант, окликает семью из трех туристов. "Ах уж эти русские! Нам не отвечают, даже не смотрят на нас", — сокрушается официант. Может быть, потому что русские любят только таверну в самом сердце Старой Гаваны на улице О’Рейли. В нескольких кварталах от Bistrot de Paris или Sloppy Joe, куда приходили американцы, отдыхающие на Кубе в 1950-х годах, кубино-русский бар Tabarish стал прибежищем московских туристов. На острове Любви у русских свои привычки, свои любимые места. И это при том, что от ресторана "Москва" остались лишь руины, а "На Здоровье", буржуазная копия советского ресторана, созданная посреди кубинских 2010-х годов, закрыл свои двери из-за пандемии.

Говорят, будто Кремль сообщил, что На Кубе скоро появится отель, полностью зарезервированный для российских клиентов. Новость эта возникла в конце марта. Москва и Гавана разрабатывают туристическую стратегию, полностью ориентированную на жителей Российской Федерации. Вот уже несколько дней, как русские могут снимать кубинские песо в банкоматах страны с помощью карты "Мир". Эта карта, которую принимают в нескольких странах, таких как Вьетнам, КНДР и Узбекистан, позволяет обойти запрет на использование русскими западных кредитных карт, введенный ЕС и США после начала спецоперации на Украине. Россияне составляли основной туристический контингент на Кубе во время пандемии, но с начала конфликта на Украине их число резко упало. И теперь кубинские власти намерены изменить эту ситуацию любой ценой.

Наталья и Николай — белорусские граждане. Они живут в Канаде около десяти лет и регулярно ездят в отпуск на Кубу. Дополнительную притягательность острову в их глазах придает тот факт, что они не имеют возможности вернуться в Минск. "Если бы мы вернулись туда, нас тут же посадили бы в тюрьму, обвинив в шпионаже в пользу Запада", — объясняет бывший военный Николай. "Но у нас есть заменитель: мы чувствуем себя как дома на Кубе. Система та же, что и в советское время. Мы знаем, в чем кубинцы нуждаются, поэтому привозим им каждый раз один чемодан с одеждой и другой чемодан с лекарствами, которые мы раздаем".

Кубинцы больше не учат русский язык в школе, Россия больше не СССР, но у кубинского правительства и Кремля есть общий враг: это Вашингтон. Гавана избегает слишком явной поддержки Москвы в украинском конфликте, но без компромиссов дело не обходится. В прошлом месяце в Гаване Рауль Кастро принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Русские хотят активизировать военное сотрудничество с Кубой, а также с Венесуэлой, Никарагуа и организациями регионального сотрудничества, такими как Celac и Caricom. Некоторые высокопоставленные кубинские военные, сбежавшие в США, обеспокоены этим. Что неудивительно.

Сбежавшие генералы предостерегают

В статье, опубликованной на сайте Cuba Siglo 21, бывший кубинский генерал Рафаэль Дель Пино предостерегает от военного сближения между Москвой и Гаваной: "У России будет стратегическая возможность иметь военно-морское присутствие на базах кубинского флота или даже задействовать старую плавбазу Сьенфуэгос, построенную в 1970-х годах". Дель Пино, бывший летчик-истребитель, гордится былой близостью к Фиделю Кастро до своего бегства в Соединенные Штаты в 1987 году. Но даже этот бывший пилот советует разграничивать военную и гражданскую сферы: "Не думаю, что визит генерал-полковника Николая Патрушева на Кубу и в Венесуэлу имеет хоть какое-то отношение к планам экономического, торгового или научного сотрудничества".

Гавана остается стратегически важным местом для Москвы: прежде всего потому. что она находится всего в 160 км от побережья США. Россия извлекает выгоду из влияния кубинцев на Никарагуа, Венесуэлу и латиноамериканских левых, а также на двадцать малых карибских государств. Кубинское влияние в бассейне Карибского моря объясняется просто: люди там благодарны за помощь, оказанную бригадами кубинских медиков. Дальше генерал Дель Пино пишет, что, "поскольку Владимир Путин не смог помешать НАТО приблизиться к украинской границе, он решил сам приблизиться к границе США со стороны бассейна Карибского моря". Цель России, с точки зрения генерала Дель Пино, сугубо военная: "Чтобы иметь возможность нанесения ядерного удара с очень близкого расстояния от территории США". По его словам, "результат будет гораздо опаснее, чем опасность, возникшая после кратковременного размещения на Кубе советских ракет в 1962 году".

Кубинец: Россия нравится, союз с ней — нет

Однако кубинцы скептически относятся к союзу с Россией. "У нас нет причин поддерживать россиян. С одной стороны, США находятся слишком близко к Кубе, а с другой стороны, было бы безумием для нас еще больше влезать в российско-американскую борьбу. Если русским действительно нужна наша поддержка, то они должны помочь нам выйти из нищеты", — говорит гаванец Эмилио, недавно вернувшийся из России. А что он слышал о военных действиях на Украине во время пребывания в России? "Никто не говорил об этом, но я видел видео в интернете. Мы с одним товарищем даже думали попроситься добровольцами", — говорит он. Бывший шофер Эмилио решил все бросить в октябре прошлого года. Воодушевленный идеей поменять место жительства, он "уехал в Россию, надеясь заработать достаточно денег, чтобы затем отправиться в Венесуэлу, а оттуда пересечь границу, как это делают кубинцы, чтобы попасть в США". "Я работал в строительной бригаде с группой кубинцев в Подмосковье, — объясняет он. — Нам платили 30 долларов в день каждые две недели. Я не говорю по-русски, но я пользовался приложением для перевода в телефоне".

Эмилио очень понравилось его пребывание в России, особенно еда, "очень недорогая и вкусная", но холод взял верх спустя два месяца. Эмилио уехал. Подобно этому молодому человеку, большинство его соотечественников считают, что их лидеры не настолько глупы, чтобы поддержать Москву в ее военных планах. Но для многих кубинцев торговля с Россией является необходимостью для страны, где многие повседневные товары и большинство автомобилей и грузовиков — по-прежнему российского производства. "Запчасти для „Лады“ в Москве стоят гроши, а на Кубе их мало или вообще нет", — объясняет жительница Гаваны, побывавшая в России с деловой поездкой длиной в несколько недель.

Ровно через тридцать лет после ухода с острова бойцов бывшей российской мотострелковой бригады, через 20 с лишним лет после закрытия базы прослушивания в Лурдесе в 2001 году, следы СССР все еще отчетливо видны. Режим Кастро перенял советскую систему бюрократии с ее склонностью к секретности. Есть и другие вдохновители: сотрудники кубинских органов государственной безопасности обучались по методике Штази. Впрочем, Куба унаследовала и положительный советский опыт, в частности, в области медицины. Кубинские врачи прошли обучение по российским технологиям. Огромный пригород Гаваны Аламар с его 100 000 жителей застроен "сталинскими" зданиями, а автомобилей ГАЗ, "Москвич" и "Волга" на кубинских дорогах по-прежнему больше, чем старых американских автомобилей. Не говоря уже об обладающих чрезвычайной живучестью советских мотоциклах с коляской. Что же касается немногочисленных лимузинов "Чайка", то в глазах туристов их популярность сравнима только с популярностью американских кабриолетов Chevrolet 1950-х годов!

Помощь стране-музею

Куба все больше становится похожей на музей, но Москва спешит изменить эту ситуацию, предлагая помощь братской стране в реформировании экономики. Представитель российских предпринимателей в Кремле Борис Титов заявил недавно информационному агентству Sputnik, что "российские экономисты уже предложили Кубе план трансформации рынка при социальной поддержке".

Далее Титов сказал следующую фразу о легендарном для россиян острове: "Экономические реформы могут и должны продвигаться частными предприятиями, чаще всего малых и средних размеров". При этом Титов оставляет за государством "командные высоты": "Кубинское государство контролирует все стратегические области". Как человек с советским опытом, Титов предполагает, что "жесткость местных правил стимулирует черный рынок, низкую рентабельность предприятий и дефицит основных продуктов". Вывод от Титова: реформы не должны исходить от государственных компаний, власти должны поощрять малый и средний бизнес.

Москва ремонтирует и дает запчасти

И все же есть одно принципиальное различие между двумя странами. Куба остается коммунистической страной, и частный сектор, несмотря на слабые капиталистические возможности с 2010 года, по-прежнему вызывает подозрения в глазах властей. Россия больше не коммунистическая. Чтобы компенсировать дефицит на острове и преодолеть медлительность реформ, русские активизируют свою помощь. Москва откроет свой первый торговый центр, что является важным шагом, поскольку на Кубе всего несколько торговых центров, и почти все они расположены в Гаване. Технические специалисты из России ремонтируют сахарный завод в городе Хатибонико, один из крупнейших в стране, а Москва поставляет запчасти для стареющих электростанций.

Поскольку на Кубе экономика всегда идет в ногу с политикой, президент Мигель Диас-Канель, переизбранный в среду вечером с 97,66% голосов, после поездки в Москву в конце 2022 года встретился в начале марта в Гаване с президентом нефтяной компании "Роснефть", с целью увеличить поставки нефти для снабжения дизельных электростанций и турецких плавучих тепловых электростанций, расположенных почти повсюду вокруг острова. Российская нефтяная помощь имеет политическое значение. Прошлым летом ежедневные отключения электроэнергии, длящиеся несколько часов, вызвали протесты. Риск дестабилизации возрастает при отсутствии электричества поскольку, как признается один кубинец, "на востоке острова кубинцы выходят на улицы с мачете в руках".

Эктор Лемье (Hector Lemieux)