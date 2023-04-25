The Economist: Украина разбирает на запчасти переданные Польшей и Словакией МиГ-29

По данным журнала, за последние недели на Украину доставили восемь из примерно двух десятков обещанных ей истребителей советской разработки

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Украина разбирает на запчасти истребители МиГ-29, переданные ей Польшей и Словакией, так как многие из них находятся в нелетном состоянии. Об этом сообщил в воскресенье журнал The Economist.

По его данным, за последние недели на Украину было доставлено восемь из примерно двух десятков обещанных ей истребителей советской разработки. Издание отмечает, что ВСУ остро нуждаются в более современных боевых самолетах, надеясь на поставки американских F-16. При этом рассматривается также возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen, которые значительно дешевле и проще в обслуживании.

Однако, как заявил изданию представитель воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, у Стокгольма нет возможности в ближайшие годы поставить Киеву больше полутора десятков Gripen. Опрошенные изданием эксперты заявили, что уже такое количество западных самолетов может быть значительной силой, если они будут вооружены сверхсовременными управляемыми ракетами Meteor класса "воздух - воздух". Однако, как отмечает The Economist, поставки таких ракет на Украину будут сопряжены с целым рядом проблем.

Правительство Словакии в марте одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. При этом заранее оговаривалось, что у трех поставляемых самолетов нет двигателей. От Польши Украина получила четыре МиГ-29, в ближайшее время Варшава должна передать Киеву еще четыре. Кроме того, обсуждается передача в распоряжение ВСУ еще шести польских МиГ-29, которые сейчас проходят техническое обслуживание.