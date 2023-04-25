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Военное обозрение

Британский журнал назвал количество утраченных Украиной с начала конфликта истребителей

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Источник изображения: topwar.ru

С начала специальной военной операции ВС РФ в Донбассе и на других территориях, Воздушные силы Украины потеряли 60 самолетов-истребителей. Это около 40% от довоенного авиапарка, отмечает британский журнал The Economist, анализируя текущее состояние украинской военной авиации.

По данным издания, в настоящее время Украина обладает лишь 80 военными самолетами. Россия только для участия в специальной военной операции выделила почти 500 самолетов, пишет The Economist. Кроме того, британский журнал отмечает, что большинство российских самолетов имеют очевидное превосходство над украинскими и в радарах, и в используемых боеприпасах большей дальности.

Однако проблемой для российской авиации является то, что с начала спецоперации ВС РФ не удалось полностью подавить все системы противовоздушной обороны Украины. Поэтому самолетам ВКС РФ приходится запускать ракеты и бомбы со значительного расстояния, чтобы избежать попадания ракет украинской ПВО.

В то же время, отмечает британский журнал, российская авиация использует правильную тактику. С октября 2022 года начались постоянные удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины ракетами и ударными беспилотниками. Из-за этих ударов украинские силы противовоздушной обороны израсходовали огромное количество ракет класса «земля-воздух».

Теперь Украина испытывает очевидный дефицит таких боеприпасов, а из-за этого ей приходится выбирать – обеспечивать противовоздушную оборону городов, критически значимой гражданской инфраструктуры, военных баз и складов с оружием или войсковых соединений на линии фронта. Имеющихся в распоряжении ВСУ сил и средств ПВО явно недостаточно, чтобы одновременно решать все перечисленные задачи, а Запад пока не передает Украине боевые самолеты.

Ранее официальный представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат также признал, что Россия активно использует тактику истощения украинской противовоздушной обороны. Хотя переданные Западом комплексы Patriot могут сбивать многие российские ракеты, их количества явно недостаточно для обеспечения прикрытия важных объектов на территории страны.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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