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ТАСС

Белорусские омоновцы прошли обучение в Российском университете спецназа в Чечне

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Российский университет спецназа в Гудермесе
Российский университет спецназа в Гудермесе.
Источник изображения: © Илья Питалев

По словам главы республики Рамзана Кадырова, межведомственное взаимодействие между Россией и Белоруссией выходит на новый уровень

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Тренировки белорусских омоновцев прошли в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Белорусские омоновцы смогли потренироваться в Центре воздушной подготовки Goodsky на территории университета, а также отточили другие навыки с нашими инструкторами. Я абсолютно уверен, что дальнейшее взаимодействие наших правоохранителей позволит существенно улучшить их опыт по противодействию преступности как в России, так и в братской республике", - написал Кадыров.

По его словам, первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев ознакомил гостей с основными направлениями деятельности РУС.

"Межведомственное взаимодействие между Россией и братской Республикой Беларусь выходит на новый уровень. Об этом ярче всего свидетельствует визит в Чечню делегации из ОМОНа ГУВД Мингорисполкома во главе с командиром Дмитрием Балабой", - отметил Кадыров. Он добавил, что гости, в частности, интересовались работой РУС в Гудермесе. 

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