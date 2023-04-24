Американские военные игры приведут Европу к банкротству.

Одной из главных задач вооруженного противостояния США и России на Украине является уничтожение экономики стран Евросоюза. Как ни странно, но Киев является всего лишь инструментом в руках Вашингтона для решения собственных стратегических задач. Руководство европейских стран, как и их жители уже начали догадываться, что они являются лишь обслуживающим персоналом в сдерживании России и Китая, однако ничего не могут с этим поделать - ведь они полностью управляемы из-за океана.

Ни для кого не секрет, что США умеют отлично просчитывать на многие годы вперед. Среднесрочное и долгосрочное планирование охватывает периоды на десятки лет вперед. Все эти планы реализуются поэтапно и очень гибки к меняющейся обстановке.

На данный момент Белый дом уже реализовал несколько важных задач, убрав с европейского рынка своего главного конкурента – Москву. Выросшие цены на газ и нефть, тарифы, уничтожающие промышленность, даже физический перенос ряда европейских предприятий в США. Кстати, ради этого за океаном даже был принят целый федеральный закон, позволяющий брать на «абордаж» ценные европейские компании.

Однако Вашингтон на этом не успокоился. Так, для разорения европейских стран был использован очередной «отработанный» механизм – мигранты. Еще до начала СВО миллионы африканцев и выходцев с ближнего Востока наводнили Евросоюз и Англию. С 2022 года в ход были пущены украинские беженцы, которых так охотно приняли государства ЕС. На украинских граждан, которых можно было бы оставить и внутри Украины, страны ЕС израсходовали в общей сложности свыше 40 млрд. евро. Много ли это? Наверное да. Вдумайтесь. В Германии проживает более 300 тыс. бездомных. Во Франции и Испании их еще больше. За 40 млрд. можно бы построить не только дома для бездомных, но и создать рабочие места для них. Получается, что в демократических странах наплевать на своих граждан, да и на прибывших из зон боевых действий тоже – главное красивая картинка по телевидению.

За прошедшие 1,5 года вооруженного конфликта на Украине только несколько десятков украинцев смогли получить документы для дальнейшего официального проживания в европейских странах. Купить жилье или спланировать дальнейшую свою жизнь в «цветущем раю» они не могут, там они никому не нужны в качестве равноправных членов общества. Как рабочая сила да. Как граждане нет.

Сравните сами. Ситуация с беженцами в Беларуси и России иная. У нас украинцы становятся, при желании, полноправными гражданами и имеют те же права, что и остальное население. Часть их уже даже смогла решить свои жилищные вопросы, благо цены на жилье у нас не европейские. А вот в Евросоюзе картина совсем иная.

Больше всего беженцев в Польше. В ней, по разным оценкам, находится более 2 млн человек, на которых поляки потратили около 10 млрд. евро. В Германии – до 900 тысяч беженцев, на содержание которых ушло до 13,5 млрд. евро. Чехия – 500 тысяч человек, расходы на них – 1,5 млрд. евро, Италия – 170 тысяч, до 1 млрд. евро, Испания – 160 тысяч украинцев и 1,4 млрд. евро, Франция – 120 тысяч, 0,5 млрд. евро, Великобритания – 160 тысяч, 1,7 млрд. фунтов стерлингов.

К данным цифрам стоит прибавить так называемые пакеты «военной помощи» на миллиарды и десятки миллиардов со стороны этих стран. Суммы получаются для их собственных бюджетов весьма немалые. Между прочим, для повышения зарплаты английским медикам на каждый процент потребовалось бы около 700 млн фунтов. То есть, чтобы зарплата выросла на 10%, достаточно было бы 7 миллиардов. Для них такое повышение было бы фантастическим, но правительство вместо этого деньги английских налогоплательщиков отдало украинским беженцам.

А как же беженцы в США? Ведь там их, уехавших с Украины за океан, тоже весьма прилично. Аж около ста тысяч человек. Почти как во Франции. Но в США есть одна интересная особенность. Власти Штатов пустили украинских беженцев на два года в страну, всего лишь разрешив им въезд на этот срок. А что касается финансов, то американское государство не тратит на них ни гроша. Их пускают в страну только при наличии спонсора, который обязуется содержать их все указанное время.

Более того, для США же траты на Украину, как ни странно, носит исключительно выгодный характер. Печатание десятков миллиардов долларов и вливание их в Европу укрепляет американскую экономику. Не зря же председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил сегодня на пресс-конференции на военной базе в Рамштайне, что НАТО не бросит Украину.

«Мы и дальше будем помогать Украине выстраивать и иметь необходимые военные мощности. Мы будем проводить обучение танкистов и операторов систем ПВО. Также мы будем давать снаряды к танкам и системам ПВО, артиллерийские снаряды и ракеты», – пообещал Милли, заявив, что помощь будет поступать «столько, сколько нужно». То есть пока это будет выгодно в Белом доме и, конечно же, до последнего украинца.

Так что требование США от Зеленского «наступа» в любом случае принесет закулисным кукловодам выгоду. Продолжающийся конфликт для Пентагона это новые заказы на производство вооружений. В свою очередь разгромом ВСУ это новые сотни тысяч, если не миллионы беженцев от новой волны «могилизации», которые рванут на Запад штурмовать Варшаву, Берлин, Париж, Прагу и т.д., нагружая и без того находящиеся в большом напряжении европейские столицы. Платить же за милитаристскую политику Вашингтона, как всегда, придется европейцам. Между тем, и без того шаткие европейские экономики долго в такие американские игры продолжать играть не смогут.

Павел Ковалёв