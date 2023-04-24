Войти
Известия.ru

К бою ТОФ: какие возможности показал Тихоокеанский флот в ходе учений

381
0
0
Тихоокеанский флот
Тихоокеанский флот.
Источник изображения: © Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ

Россия располагает на восточных рубежах средствами, способными оказать влияние на ход возможных конфликтов в регионе

На Дальнем Востоке 20 апреля завершилась внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Маневры проходили под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Как отметили в Минобороны, учения подтвердили высокие показатели готовности «к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений». Было задействовано более 25 тыс. военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок. В том, что Россия может противопоставить потенциальным агрессорам в прибрежных тихоокеанских морях и какие боевые системы способны серьезно повлиять на военно-политическую ситуацию в регионе, разбирались «Известия».


Результаты проверки

Как сообщили по итогам маневров в Минобороны России, командование и личный состав флота в короткие сроки подготовили силы к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах. В назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей экипажи кораблей провели тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок, торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски.

Многоцелевые подводные лодки, боевые корабли, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» во взаимодействии с силами дальней авиации ВКС и морской авиации флота не позволили условному противнику развернуть силы в южной части Охотского моря и отразили его высадку на южные Курильские острова и Сахалин.

Подразделения береговых войск и морской пехоты отработали противодесантную оборону участка побережья и провели учения и боевые стрельбы на полигонах. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС вылетели в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам. Экипажи противолодочных самолетов морской авиации отработали поиск и уничтожение подводных лодок.

Длинная рука

В составе дальней авиации сегодня четыре типа самолетов-носителей ракетных комплексов, которые могут быть использованы для уничтожения противника на любых практически дальностях. Межконтинентальная дальность поражения целей обеспечивается стратегическими самолетами-ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС — носителями неядерных крылатых ракет Х-101 (дальность действия 5,5 тыс. км) и Х-555 (дальность действия до 3 тыс. км). Каждый Ту-160 может нести 12 таких боеприпасов, а Ту-95МС берет в полет до 16 крылатых ракет во внутреннем отсеке вооружений и на наружной подвеске.



Эти ракеты могут уничтожать любые объекты с заранее известными координатами — военно-морские базы, штабы, аэродромы, комплексы противовоздушной обороны и другие. С учетом дальности полета самолетов-носителей с аэродромов на Дальнем Востоке могут быть поражены почти любые цели на западе и в центральной части Тихого океана, на западном побережье США и Канады.

Несколько десятков сверхзвуковых ракетоносцев средней дальности с изменяемой стреловидностью крыла Ту-22М3 также входят в состав дальней авиации и проходят модернизацию до уровня Ту-22М3М. Большая часть современных Ту-22М3 может нести мощные современные сверхзвуковые ракеты Х-32 (до трех на самолет, дальность действия до 1 тыс. км). Такие боеприпасы способны уничтожать как неподвижные, так и движущиеся цели. При групповом применении они могут стать универсальным оружием против авианосных групп, так как сбить ракету типа Х-32 современными системами ПВО очень сложно.

Для Ту-22М3 сегодня создается несколько типов новых ракет, в том числе гиперзвуковых — для носителей КБ Туполева создаются боеприпасы по программам «Романс» и «Гремлин». Появление в арсенале Ту-22М3 новых ракет увеличит количество целей, которые этот самолет сможет поражать за один вылет. Вероятность же попадания в цели гиперзвуковыми ракетами сегодня близка к 100%.

Это уже подтвердил на практике новый самолет-носитель, который лишь недавно вошел в состав дальней авиации ВКС России — МиГ-31И, носитель гиперзвукового комплекса «Кинжал». Скорость полета ракеты — до 10 М (10 скоростей звука), дальность действия — до 2 тыс. км. Это аэробаллистический боеприпас, он обладает малой радиолокационной заметностью. Сбить его сегодня будет крайне сложно любой, даже самой совершенной системе ПВО.

«Кинжал» — высокоточное оружие, которое может применяться по наиболее важным неподвижным целям, а также по точечным движущимся целям типа авианосцев. Ракета оснащена радиолокационной системой наведения, она способна избирательно вести ее именно к нужной цели в группе кораблей, определяя нужный силуэт согласно информации, заложенной в память.



Первая на Дальнем Востоке эскадрилья носителей МиГ-31И уже должна нести боевое дежурство на авиабазе Центральная угловая рядом. Надо понимать, что в случае кризиса на дальневосточные аэродромы из других военных округов могут быть переброшены самолеты-носители, которые обеспечат поражение десятков целей на удалении до 2–3 тыс. км от Владивостока.


Морская компонента

Не меньшую роль в потенциальном столкновении на Тихом океане будет играть флот. Его самым мощным противокорабельным ракетным оружием в ближайшее время станет подводный вариант гиперзвуковой ракеты «Циркон». Достоинства гиперзвука неоспоримы — невозможность отражения, высокая избирательность и точность, дальность действия до 1 тыс. км, а может быть и больше.


После завершения испытания подводного варианта ракеты, она поступит на вооружение подводных лодок проекта 885М «Ясень-М» — в состав флота уже входит субмарина этого проекта К-573 «Новосибирск». Серия таких подлодок строится, и на Тихом океане точно будет много «Ясеней-М». И главное — уже сегодня они могут применять «Ониксы» и «Калибры» всех модификаций.

Остальные подводные лодки — атомные и неатомные — прошли почти тотальную «калибризацию». В ходе модернизации субмарины проектов 971 и 949А получили возможность применения крылатых ракет комплекса «Калибр-ПЛ», которые могут работать как по наземным целям, так и по кораблям.

«Калибры» способны уничтожить морские цели на дальности не менее 500 км и наземные — до 2 тыс. км. Кстати, кроме атомных подлодок эти системы могут применять и три неатомные субмарины проекта 06363, построенные специально для Тихоокеанского флота.



Флот имеет на вооружении еще и надводные корабли, которые также оснащены различными ракетными комплексами. Флагман ТОФ — ракетный крейсер проекта 1164 «Варяг» — несет 16 сверхзвуковых крылатых ракет П-1000 «Вулкан», которые могут применяться группами. Они создавались в свое время специально для уничтожения авианосных соединений. При этом их можно использовать и по наземным целям.

Недавно в состав флота вернулся модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155М, который получил комплекс «Калибр-НК» с универсальной пусковой установкой, в ней могут применяться почти все типы самых современных российских морских ракет — «Цирконы», «Калибры», «Ониксы», «Ответы». Новый фрегат очень хорошо дополнил несколько новых корветов проектов 20380 и 20385, которые оснащены «Калибрами».



Наземная компонента

Способны ли работать по морским целям сухопутные войска Восточного военного округа? Да. В составе ВВО три ракетные бригады, оснащенные универсальными комплексами 9К720 «Искандер-М». Боеприпасы комплекса могут использоваться в том числе по морским целям — учения по применению «Искандеров» против кораблей впервые провели в 2018 году.

Стоит отметить, что бригада «Искандеров» только в первом залпе сможет применить 24 боеприпаса, которые гарантированно должны уничтожить не менее 12 целей на дальности до 500 км. Аэробаллистические ракеты «Искандера» столь же не сбиваемы, как и у комплекса «Кинжал». И эти уникальные боевые системы могут быть переброшены силами транспортной авиации на любой аэродром Дальнего Востока, а впоследствии и самостоятельно совершить марш по дорогам любого качества.



Дмитрий Корнев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Япония
Продукция
3М-54
Club-N
Club-S
Бал РК
Бастион
Искандер
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Новосибирск АПЛ
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Х-101
Х-555
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Проекты
1164 Атлант
20385
636.3
877 Палтус
885 Ясень
949А Антей
Авианосец
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
Ядерный щит
Похожие новости
23.05.2022
Что модернизация, что погибель
04.08.2021
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
19.05.2021
Там любая война – холодная
14.04.2021
Призрак Цусимы
29.03.2021
Защитим любой ценой
10.05.2017
Мир спасет красота русского оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:02
  • 48384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.04 13:44
  • 237
Космонавтика Илона Маска
  • 24.04 13:10
  • 1
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 24.04 02:40
  • 1
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 23.04 00:15
  • 13
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 22.04 22:49
  • 53
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.04 12:27
  • 0
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
  • 22.04 05:24
  • 3
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 21.04 19:03
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
  • 21.04 17:14
  • 0
Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»
  • 21.04 12:41
  • 0
Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси
  • 21.04 10:01
  • 1
Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу
  • 21.04 09:59
  • 3
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"