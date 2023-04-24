К бою ТОФ: какие возможности показал Тихоокеанский флот в ходе учений

Россия располагает на восточных рубежах средствами, способными оказать влияние на ход возможных конфликтов в регионе

На Дальнем Востоке 20 апреля завершилась внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Маневры проходили под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Как отметили в Минобороны, учения подтвердили высокие показатели готовности «к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений». Было задействовано более 25 тыс. военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок. В том, что Россия может противопоставить потенциальным агрессорам в прибрежных тихоокеанских морях и какие боевые системы способны серьезно повлиять на военно-политическую ситуацию в регионе, разбирались «Известия».

Результаты проверки

Как сообщили по итогам маневров в Минобороны России, командование и личный состав флота в короткие сроки подготовили силы к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах. В назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей экипажи кораблей провели тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок, торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски.

Многоцелевые подводные лодки, боевые корабли, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» во взаимодействии с силами дальней авиации ВКС и морской авиации флота не позволили условному противнику развернуть силы в южной части Охотского моря и отразили его высадку на южные Курильские острова и Сахалин.

Подразделения береговых войск и морской пехоты отработали противодесантную оборону участка побережья и провели учения и боевые стрельбы на полигонах. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС вылетели в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам. Экипажи противолодочных самолетов морской авиации отработали поиск и уничтожение подводных лодок.

Длинная рука

В составе дальней авиации сегодня четыре типа самолетов-носителей ракетных комплексов, которые могут быть использованы для уничтожения противника на любых практически дальностях. Межконтинентальная дальность поражения целей обеспечивается стратегическими самолетами-ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС — носителями неядерных крылатых ракет Х-101 (дальность действия 5,5 тыс. км) и Х-555 (дальность действия до 3 тыс. км). Каждый Ту-160 может нести 12 таких боеприпасов, а Ту-95МС берет в полет до 16 крылатых ракет во внутреннем отсеке вооружений и на наружной подвеске.

Эти ракеты могут уничтожать любые объекты с заранее известными координатами — военно-морские базы, штабы, аэродромы, комплексы противовоздушной обороны и другие. С учетом дальности полета самолетов-носителей с аэродромов на Дальнем Востоке могут быть поражены почти любые цели на западе и в центральной части Тихого океана, на западном побережье США и Канады.

Несколько десятков сверхзвуковых ракетоносцев средней дальности с изменяемой стреловидностью крыла Ту-22М3 также входят в состав дальней авиации и проходят модернизацию до уровня Ту-22М3М. Большая часть современных Ту-22М3 может нести мощные современные сверхзвуковые ракеты Х-32 (до трех на самолет, дальность действия до 1 тыс. км). Такие боеприпасы способны уничтожать как неподвижные, так и движущиеся цели. При групповом применении они могут стать универсальным оружием против авианосных групп, так как сбить ракету типа Х-32 современными системами ПВО очень сложно.

Для Ту-22М3 сегодня создается несколько типов новых ракет, в том числе гиперзвуковых — для носителей КБ Туполева создаются боеприпасы по программам «Романс» и «Гремлин». Появление в арсенале Ту-22М3 новых ракет увеличит количество целей, которые этот самолет сможет поражать за один вылет. Вероятность же попадания в цели гиперзвуковыми ракетами сегодня близка к 100%.

Это уже подтвердил на практике новый самолет-носитель, который лишь недавно вошел в состав дальней авиации ВКС России — МиГ-31И, носитель гиперзвукового комплекса «Кинжал». Скорость полета ракеты — до 10 М (10 скоростей звука), дальность действия — до 2 тыс. км. Это аэробаллистический боеприпас, он обладает малой радиолокационной заметностью. Сбить его сегодня будет крайне сложно любой, даже самой совершенной системе ПВО.

«Кинжал» — высокоточное оружие, которое может применяться по наиболее важным неподвижным целям, а также по точечным движущимся целям типа авианосцев. Ракета оснащена радиолокационной системой наведения, она способна избирательно вести ее именно к нужной цели в группе кораблей, определяя нужный силуэт согласно информации, заложенной в память.

Первая на Дальнем Востоке эскадрилья носителей МиГ-31И уже должна нести боевое дежурство на авиабазе Центральная угловая рядом. Надо понимать, что в случае кризиса на дальневосточные аэродромы из других военных округов могут быть переброшены самолеты-носители, которые обеспечат поражение десятков целей на удалении до 2–3 тыс. км от Владивостока.

Морская компонента

Не меньшую роль в потенциальном столкновении на Тихом океане будет играть флот. Его самым мощным противокорабельным ракетным оружием в ближайшее время станет подводный вариант гиперзвуковой ракеты «Циркон». Достоинства гиперзвука неоспоримы — невозможность отражения, высокая избирательность и точность, дальность действия до 1 тыс. км, а может быть и больше.

После завершения испытания подводного варианта ракеты, она поступит на вооружение подводных лодок проекта 885М «Ясень-М» — в состав флота уже входит субмарина этого проекта К-573 «Новосибирск». Серия таких подлодок строится, и на Тихом океане точно будет много «Ясеней-М». И главное — уже сегодня они могут применять «Ониксы» и «Калибры» всех модификаций.

Остальные подводные лодки — атомные и неатомные — прошли почти тотальную «калибризацию». В ходе модернизации субмарины проектов 971 и 949А получили возможность применения крылатых ракет комплекса «Калибр-ПЛ», которые могут работать как по наземным целям, так и по кораблям.

«Калибры» способны уничтожить морские цели на дальности не менее 500 км и наземные — до 2 тыс. км. Кстати, кроме атомных подлодок эти системы могут применять и три неатомные субмарины проекта 06363, построенные специально для Тихоокеанского флота.

Флот имеет на вооружении еще и надводные корабли, которые также оснащены различными ракетными комплексами. Флагман ТОФ — ракетный крейсер проекта 1164 «Варяг» — несет 16 сверхзвуковых крылатых ракет П-1000 «Вулкан», которые могут применяться группами. Они создавались в свое время специально для уничтожения авианосных соединений. При этом их можно использовать и по наземным целям.

Недавно в состав флота вернулся модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155М, который получил комплекс «Калибр-НК» с универсальной пусковой установкой, в ней могут применяться почти все типы самых современных российских морских ракет — «Цирконы», «Калибры», «Ониксы», «Ответы». Новый фрегат очень хорошо дополнил несколько новых корветов проектов 20380 и 20385, которые оснащены «Калибрами».

Наземная компонента

Способны ли работать по морским целям сухопутные войска Восточного военного округа? Да. В составе ВВО три ракетные бригады, оснащенные универсальными комплексами 9К720 «Искандер-М». Боеприпасы комплекса могут использоваться в том числе по морским целям — учения по применению «Искандеров» против кораблей впервые провели в 2018 году.

Стоит отметить, что бригада «Искандеров» только в первом залпе сможет применить 24 боеприпаса, которые гарантированно должны уничтожить не менее 12 целей на дальности до 500 км. Аэробаллистические ракеты «Искандера» столь же не сбиваемы, как и у комплекса «Кинжал». И эти уникальные боевые системы могут быть переброшены силами транспортной авиации на любой аэродром Дальнего Востока, а впоследствии и самостоятельно совершить марш по дорогам любого качества.

Дмитрий Корнев