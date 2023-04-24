Войти
Деловая газета "Взгляд"

У Балтийского и Тихоокеанского флотов расширился круг задач

378
0
0
Задачи для российского флота резко увеличились
Задачи для российского флота резко увеличились.
Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

В России сменились главы сразу двух флотов – Балтийского и Тихоокеанского. Сергея Авакянца на посту командующего ТОФ сменил Виктор Лиина, место которого в качестве командующего Балтфлотом занял замначальника Генштаба Владимир Воробьев. В обычной ситуации эти перестановки назвали бы плановыми, но в условиях внешних вызовов и внезапной проверки боеготовности ТОФ новым командующим предстоит решать дополнительные задачи.

В пятницу стало известно о том, что Минобороны сменило командующих двух флотов: занимавший должность командующего Балтийским флотом (БФ) адмирал Виктор Лиина возглавил Тихоокеанский флот, а на его место назначен вице-адмирал Владимир Воробьев, занимавший до этого должность замначальника Генштаба ВС России.

54-летний Лиина в 2016 году занял пост заместитель командующего Черноморским флотом, спустя три года – замглавы Генштаба, а с октября 2021-го – командующего Балтийским флотом. Награжден орденами "За военные заслуги", "За морские заслуги" и Нахимова. В этом году получил звание адмирала.

54-летний Воробьев прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира атомной подлодки, а затем командира соединения, был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. Награжден орденом "За военные заслуги". С июля 2019 года по апрель 2021 года Воробьев являлся начальником штаба – первым заместителем командующего БФ. С апреля по октябрь 2021 года – начальник штаба – первый заместитель командующего Северным флотом. С 5 октября 2021 года – замначальника Генштаба.

Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев называет перевод командующего с малого флота на большой обычной практикой. "Тихоокеанский флот повыше, сил и просторов побольше. Лиина служил на Тихоокеанском и Балтийском флотах, в Генштабе. Его задача – проанализировать итоги внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота. Ему нужно рассмотреть недостатки и в дальнейшем не допускать их, если таковые были", – полагает Валуев.

Капитан I ранга запаса Владимир Гундаров тоже считает, что нынешняя ротация, на первый взгляд, кажется плановой и предсказуемой. "По приоритетам у нас всегда на первом месте Северный флот, затем Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский. Когда решаются кадровые вопросы, то прежде чем назначить командующего Северным и Тихоокеанским флотом, претендентов на должности "обкатывают" на должностях командующих Черноморским или Балтийским флотом, потому что они гораздо меньше и в их составе нет ядерных подводных лодок стратегического назначения", – пояснил Гундаров.

Собеседник напомнил, что ТОФ, помимо проверки, перевели в высшую степень боеготовности, что происходит крайне редко. Кроме того, во время беседы с главой Минобороны Сергеем Шойгу о ходе проверки Владимир Путин заявил, что корабли ТОФ будут действовать не только в Охотском море, но и на других морских направлениях. Таким образом, круг задач нового командующего расширяется.

"Корабли ТОФ могут пойти к Индии, Африке и куда угодно", – отметил эксперт.

Валуев приветствовал назначение Воробьева на должность командующего Балтфлотом. "Это продуманная кадровая политика. Воробьев командовал крупной дивизией атомных подводных лодок, закончил Военную академию Генерального штаба. Он был начальником штаба – первым замом командующего Балтийским и Северным флотами, то есть Воробьев готов быстро войти в новую колею. Я хочу тепло и сердечно поздравить Владимира Михайловича, пожелать ему всяческих успехов", – добавил адмирал.

По его словам, прежде всего Воробьеву нужно будет посетить все войсковые части,

ознакомиться с планами и в сжатые сроки "стать угрозой натовцам и бандеровцам".

"Самое главное, что Воробьев был замначальника Генштаба, то есть за два года он впитал особое мышление и будет воплощать это в жизнь", – уверен Валуев. Гундаров добавляет, что основные задачи для командующих флотами – это прежде всего защита рубежей, обеспечение безопасности судоходства, а также испытания новых надводных и подводных кораблей.

Кроме того, появляются новые внешние вызовы. Так,

в связи с вступлением Финляндии в НАТО обостряется обстановка вокруг Аландских островов, которые позволяют контролировать всю Балтику.

А министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее заявлял, что "Балтийское море становится морем НАТО", имея в виду намерение Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Главной задачей нового командующего Воробьева будет обеспечение боеготовности и боеспособности Балтфлота. Флот пытаются обновить. Поэтому другая задача – освоение новой техники и оружия", – уверен собеседник.

По оценке Гундарова, Виктор Лиина передает флот в хорошем состоянии. Проблемы, когда были вскрыты недостатки в боевой подготовке, остались в прошлом. Он также напомнил, что одной из главных особенностей Балтфлота является наличие крупной сухопутной группировки. Калининградская область граничит с Сувалкским коридором.

"Это стратегически важный участок, где расположены границы Литвы, Польши, Белоруссии и Калининградской области. Там же сформирована польская дивизия, которая, как открыто заявляет польское командование, нацелена на Калининградскую область. Поэтому Балтфлоту придется выполнять различные задачи не только на море, но и для защиты Калининграда и Белоруссии", – пояснил Гундаров.


Андрей Резчиков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индия
Латвия
Литва
Польша
Россия
Финляндия
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Михайлов Владимир
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
СФ
ТОФ
ЧФ
Ядерный щит
Похожие новости
04.01.2023
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
15.09.2021
Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО
15.09.2017
Стратегическое запугивание (IR, Латвия)
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:02
  • 48384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.04 13:44
  • 237
Космонавтика Илона Маска
  • 24.04 13:10
  • 1
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 24.04 02:40
  • 1
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 23.04 00:15
  • 13
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 22.04 22:49
  • 53
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.04 12:27
  • 0
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
  • 22.04 05:24
  • 3
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 21.04 19:03
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
  • 21.04 17:14
  • 0
Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»
  • 21.04 12:41
  • 0
Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси
  • 21.04 10:01
  • 1
Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу
  • 21.04 09:59
  • 3
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"