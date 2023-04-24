Тактическое учение с войсками Западного оперативного командования пройдет в рамках проверки боеготовности ВС Белоруссии

Минск. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии в рамках проверки боеготовности армии пройдет тактическое учение с подразделениями Западного оперативного командования, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики в воскресенье.

"В настоящее время продолжается проверка боевой готовности одного из соединений войск Западного оперативного командования. С подразделениями, укомплектованными военнослужащими, признанными из запаса, прошло слаживание. В настоящее время проходит командно-штабное учение", - приводит пресс-служба слова начальника штаба руководства учения Александра Лемеша.

Отработка вопросов боевой подготовки запланирована на нескольких полигонах и участках местности Белоруссии.

"В рамках обучения личного состава широко применяются новые методы и способы ведения боя исходя из анализа современных вооруженных конфликтов, в также специальной военной операции на территории Украины. Венцом проверки боеготовности соединения станет проведение тактического учения под руководством командующего войсками ЗОК", - отметил Лемеш.

В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что "все мероприятия подготовки в ходе проверки боеготовности носят исключительно оборонительный характер".

3 апреля в Минобороны Белоруссии сообщили о начале проверки боеготовности вооруженных сил республики.

Сообщалось, что "мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки".

Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии.