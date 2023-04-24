Разведкомплекс ВС РФ "Ирония" обнаружил и уничтожил опорный пункт ВСУ в Новоданиловке

Начальник группировки "Восток" Александр Гордеев также сообщил, что в рамках контрбатарейной борьбы расчетом самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожили минометный расчет противника в районе населенного пункта Луговское

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Восток" с помощью комплекса "Ирония" обнаружили и уничтожили шесть украинских боевиков на запорожском направлении. Об этом сообщил в воскресенье начальник группировки "Восток" Александр Гордеев.

"На Запорожском направлении комплексом разведки "Ирония" был обнаружен и артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт противника в районе населенного пункта Новоданиловка. Ликвидированы шесть боевиков", - сказал он.

Гордеев добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы расчетом самоходной артиллерийской установки "Акация" был уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Луговское.

Также, по его словам, на южнодонецком направлении расчетами ЗРК "Бук" сбиты два реактивных снаряда РСЗО HIMARS."Силами и средствами разведки вскрыто скопление живой силы противника в районе населенного пункта Времевка, по которому расчетами самоходных артиллерийских установок "Мста" был нанесен огневой удар. По данным радиоперехватов, уничтожено два пикапа и до 10 боевиков", - заключил Гордеев.