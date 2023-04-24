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ТАСС

Глава Минобороны Эстонии считает, что контрнаступление Украины возможно лишь через месяц

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Источник изображения: Iryna Rybakova/ AP

По словам Ханно Певкура, контрнаступлению мешает дождливая погода

ВИЛЬНЮС, 23 апреля. /ТАСС/. Контрнаступление Украины возможно не раньше, чем через месяц. Такое мнение в интервью порталу гостелерадио Эстонии ERR высказал в воскресенье министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.

"Может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении", - сказал он.

Пока этим действиям Украины, по его оценке, мешает дождливая погода. "Если она изменится, контрнаступление может начаться и раньше. В противном случае этого стоит ожидать через месяц, может быть, через два месяца", - отметил военный министр. 

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Страны
Украина
Эстония
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