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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило об ударе по харьковскому предприятию, где ремонтировали беспилотники "Стриж"

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Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные заявили об ударе по предприятию в районе Харькова, где ремонтировали украинские беспилотники "Стриж".

"В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов "Стриж"", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в ДНР "поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ".

По данным Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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Страны
Россия
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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