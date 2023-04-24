Оператор рассказал о реакции генералов в штабах СВО на внезапный приезд Путина

Сопровождавший главу государства оператор отметил, что военачальники были очень удивлены

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал в штабы "Восток" и "Днепр" (ЛНР и Херсонская область) неожиданно для работающих там военачальников. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал оператор Михаил, сопровождавший главу государства.

"Было какое-то количество встречающего генералитета, людей, которые встречали неизвестно для них кого. Насколько я понимаю, для них это было обозначено, как какое-то руководство - может быть, генерал, кто-нибудь из штаба должен был приехать. То есть они встречали кого-то высокопоставленного, но без конкретики. И когда на скорости начинает въезжать кортеж, выходит из автомобиля президент, для большинства из них это было большим удивлением, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам", - поделился он воспоминаниями, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По словам оператора, дальше в штабах прошли совещания. "Там, естественно, тоже к его приезду особо никто не готовился. Видно было, что там бытовые условия для пребывания - где нужно, лежит одежда, люди работают", - описал он обстановку. "Видно рабочий процесс, люди заняты делом, и в этот момент заходит верховный главнокомандующий", - пересказал происходившее сотрудник.

Фрагмент телепередачи Зарубин опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале.

17 апреля Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР.