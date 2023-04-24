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ТАСС

Оператор рассказал о реакции генералов в штабах СВО на внезапный приезд Путина

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Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео.
Источник изображения: © Пресс-служба президента России

Сопровождавший главу государства оператор отметил, что военачальники были очень удивлены

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал в штабы "Восток" и "Днепр" (ЛНР и Херсонская область) неожиданно для работающих там военачальников. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал оператор Михаил, сопровождавший главу государства.

"Было какое-то количество встречающего генералитета, людей, которые встречали неизвестно для них кого. Насколько я понимаю, для них это было обозначено, как какое-то руководство - может быть, генерал, кто-нибудь из штаба должен был приехать. То есть они встречали кого-то высокопоставленного, но без конкретики. И когда на скорости начинает въезжать кортеж, выходит из автомобиля президент, для большинства из них это было большим удивлением, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам", - поделился он воспоминаниями, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По словам оператора, дальше в штабах прошли совещания. "Там, естественно, тоже к его приезду особо никто не готовился. Видно было, что там бытовые условия для пребывания - где нужно, лежит одежда, люди работают", - описал он обстановку. "Видно рабочий процесс, люди заняты делом, и в этот момент заходит верховный главнокомандующий", - пересказал происходившее сотрудник.

Фрагмент телепередачи Зарубин опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале.

17 апреля Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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