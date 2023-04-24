Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп при проверке боеготовности

МИНСК, 23 апр - РИА Новости. В рамках проверки боеготовности вооружённых сил Белоруссии отряд беспилотников разведывает местность для выявления условных диверсионных групп, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил некоторые подразделения выполняют задачи и в ночное время. Среди них - авиационный отряд беспилотных авиационных комплексов. Отряд проводит разведку местности с воздуха для выявления диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований условного противника", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

В ведомстве пояснили, что с помощью беспилотных авиакомплексов возможны фотографирование и составление фотопланов местности, корректировка огня артиллерии, танков из закрытых огневых позиций, минометных расчетов и многое другое.