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РИА Новости

Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп

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Белорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РБ

Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп при проверке боеготовности

МИНСК, 23 апр - РИА Новости. В рамках проверки боеготовности вооружённых сил Белоруссии отряд беспилотников разведывает местность для выявления условных диверсионных групп, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил некоторые подразделения выполняют задачи и в ночное время. Среди них - авиационный отряд беспилотных авиационных комплексов. Отряд проводит разведку местности с воздуха для выявления диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований условного противника", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

В ведомстве пояснили, что с помощью беспилотных авиакомплексов возможны фотографирование и составление фотопланов местности, корректировка огня артиллерии, танков из закрытых огневых позиций, минометных расчетов и многое другое.

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Страны
Белоруссия
Проекты
БПЛА
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