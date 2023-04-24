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ТАСС

ЦНИИ "Буревестник" сообщил о планах развивать в России безэкипажные системы артиллерии

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Боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно управляемым боевым модулем ДУБМ-57 &copy; Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"
Боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно управляемым боевым модулем ДУБМ-57 © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник".
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По словам временного гендиректора компании Павла Ковалева, стоимость образцов будет небольшая

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия готовится к использованию безэкипажной артиллерии, подобные образцы могут появиться уже в скором будущем. Об этом рассказал временный гендиректор АО "ЦНИИ "Буревестник" Павел Ковалев.

"Будут развиваться полнофункциональные образцы с полной автоматизацией, но это задел на будущее. Это, так сказать, роботизированные системы, в том числе в перспективе в безэкипажном режиме", - сказал он в эфире передачи "Военная приемка" в воскресенье.

Он добавил, что стоимость образцов будет небольшая, что позволит решать поставленные задачи.

"У них будет мобильность, более быстрое время приведения из походного в боевое [состояние], защищенность экипажа на марше. Эти ключевые вещи позволят решать поставленные задачи", - заключил разработчик. 

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Россия
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