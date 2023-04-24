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Военный эксперт рассказал о возможности России ослепить спутники США

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Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник изображения: Global Look Press/John Pulsipher

Российские военные обладают технологиями, которые дают им возможность ослеплять спутники раннего предупреждения США. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Не составляет труда вывести из строя оптические датчики на спутниках раннего наведения. Такие спутники должны первыми узнать о запуске ядерных ракет противника. Если эти датчики вывести из строя, то условно можно бомбить Америку сколько угодно», — пояснил эксперт.

По его словам, подобные разработки уж существуют, однако прибегать к ним на данном этапе необходимости нет. Подобные действия по нейтрализации спутников могут привести к превентивному ядерному удару со стороны противника, уточнил Прохватилов.

Ранее в апреле американское издание Military Watch заявило, что Россия располагает пятью эффективными системами противоспутникового оружия.

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Страны
Россия
США
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Ядерный щит
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