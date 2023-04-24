В Китае восхитились С-400: этот "повелитель ракет" перехватит любую угрозу

Baijiahao: российский ЗРК С-400 по всем параметрам превосходит американский "Пэтриот"

Воздушное пространство России надежно защищено, пишет пользователь Baijiahao. Ее "повелитель ракет" — ЗРК С-400 — забрал звание самого передового зенитного ракетного комплекса у американского "Пэтриот". Он перехватит любую угрозу и сдержит всех врагов Москвы.

Будучи модернизированной версией ЗРК С-300, система ПВО С-400 стала "карой небесной", защищающей воздушное пространство России. И все благодаря ее мощным оборонительным возможностям и способности запускать различные типы ракет. Ее снаряды образуют плотный купол ПВО, и даже знаменитый зенитный комплекс "Пэтриот" может только склониться перед С-400.

В 1990-е годы, когда Советский Союз распался, Россия стала крупнейшей преемницей его стратегического наследия, особенно военных технологий и научных разработок. А США превратились в единственную сверхдержаву, "короля" практически во всех областях. Например, упомянутый "Пэтриот", самый передовой на данный момент зенитный ракетный комплекс, это тоже творение Соединенных Штатов.

Однако распад Советского Союза не уничтожил стремление России догнать Америку. Чтобы выйти на новый уровень в области противовоздушной обороны, Москва решила радикально модернизировать C-300 ПМУ-2 "Фаворит" и использовать в новой модели все самые продвинутые военные достижения страны в таких сферах, как микроэлектроника, ракетостроение и радиотехника. В конечном итоге был разработан новый комплекс ПВО — "повелитель" всех ракет в мире, превосходящий "Пэтриот" по всем параметрам.

Для этого российские военные предложили сотрудничество главному конструкторскому бюро "Алмаз-Антей" и создали команду из ведущих военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских подразделений для совместного проектирования системы ПВО нового поколения. После длительной работы был успешно создан ЗРК С-400. Его рождение ознаменовало реализацию "великой цели" Москвы сравняться с Вашингтоном по воздушно-космической конфронтации, многоцелевым ударам и перехвату.

С конструкторской точки зрения масса одной ракеты ЗРК С-400 эквивалентна двум ракетам "Патриота", а ее дальность полета как минимум в два раза больше. Однако ее противоракетные возможности ограничены, и она может перехватывать баллистические снаряды только в пределах 60 километров от своей позиции. Сама система С-400 оснащена передовым радаром с фазированной антенной решеткой, который может отслеживать, идентифицировать и захватывать цели на большем расстоянии, а также превосходно противодействует радиоэлектронным помехам. Таким образом, РЛС С-400 способна управлять многоцелевыми атаками даже в среде электронных помех. Кроме того, по моделям ракет и оборудованию С-400 в целом соответствует универсальным стандартам ВВС России, не требует больших затрат на НИОКР, но при этом отвечает стратегическим потребностям скрытого развертывания ракетных войск РФ.

С точки зрения технических характеристик одним из наиболее значимых преимуществ ЗРК С-400 является то, что он может запускать ракеты различной дальности — до восьми разных типов, таких как 9М96М, 48Н6ДМ и 48Н6. Он также способен пускать снаряд 40Н6, который увеличивает радиус действия С-400 до 400 километров, что делает его самой дальнобойной ракетой класса "земля-воздух" в мире. В то же время ЗРК отличается мощной способностью к перехвату: максимальная дальность перехвата С-400 в три-пять раз больше, чем у "Пэтриота". Такого рода характеристик хватает для борьбы с различными типами угроз. Поэтому этот зенитный ракетный комплекс не только позволяет выстроить многоуровневый оборонный потенциал ПВО России, но и помогает стране сдерживать окружающих ее противников.

Хотя ракеты С-400 обладают некоторым сходством со снарядами американского "Пэтриот", в них применяется более совершенная технология противоэлектронных помех. По скорости наведения, точности удара, многоцелевой атаке или эффективным ударно-перехватным возможностям, общим технико-тактическим характеристикам или по дальности атаки цели ракета С-400 значительно превосходит ракету ЗРК "Пэтриот".

По данным российского новостного агентства "Спутник", многие военные эксперты считают, что если Москва будет и в дальнейшем модернизировать С-400, то с большой долей вероятности система обретет способность наносить удары по гиперзвуковым целям. Согласно анализу главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, нынешних характеристик ЗРК уже сейчас достаточно для борьбы с гиперзвуковым оружием, и он может эффективно перехватывать гиперзвуковые баллистические ракеты. Ракета средней дальности или межконтинентальный снаряд, — Москве не о чем волноваться. На данный момент самый большой вызов, стоящий перед российскими военными, заключается в том, как заставить С-400 успешно перехватывать гиперзвуковые ракеты мобильного базирования.

Однако, по мнению многих военных экспертов, с помощью одного лишь этого ЗРК полноценно и эффективно перехватывать гиперзвуковые цели может быть затруднительно. Необходимо интегрировать его с другими средствами поражения и учитывать внешние условия, такие как температура, климат, географическое окружение и другие факторы. К сожалению, сегодня ни одна страна в мире еще не создала оружие, абсолютно невосприимчивое ко внешним условиям и надежно работающее в любой боевой обстановке.