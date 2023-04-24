Президент Бразилии хочет найти третью альтернативу для разрешения конфликта на Украине

Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что она заключается в построении мира

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 апреля. /ТАСС/. Третья альтернатива по разрешению украинского конфликта заключается в построении мира, Бразилия хотела бы найти ее и оказать содействие началу переговоров между Москвой и Киевом. Такое мнение в субботу выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, слова которого приводит агентство Reuters.

"Я хочу найти третью альтернативу [для решения конфликта], которая заключается в построении мира", - отметил бразильский лидер в ходе пресс-конференции в Лиссабоне по итогам переговоров со своим португальским коллегой Марселу Ребелу ди Соуза. Президент Бразилии также подчеркнул, что его страна "не собирается угождать кому-либо" своими взглядами относительно украинского конфликта и назвал своей целью нахождение способа привлечения Москвы и Киева за стол переговоров.

В середине апреля в Пекине Лула да Силва призвал США прекратить "подогревать" конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. По его мнению, в настоящее время требуется активно искать страны, которые наряду с Бразилией и Китаем были бы готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах. Ранее президент Бразилии заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.