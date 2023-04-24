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Военное обозрение

Силы самообороны Японии готовятся перехватывать баллистические ракеты КНДР с помощью ЗРК Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

В Японии собираются перебросить зенитные ракетные комплексы Patriot на остров Окинава. Сейчас Силы самообороны Японии заняты подготовкой к данному мероприятию после соответствующего распоряжения министра обороны Ясукадзу Хамаду. Об этом сообщает японское издание Kyodo.

С помощью ЗРК Patriot японские военные собираются перехватывать баллистические ракеты, запускаемые Северной Кореей, в том случае, если они будут угрожать стране. Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о предстоящем запуске недавно созданного в стране разведывательного спутника. Эта новость встревожила японскую сторону, которая и решила предпринять экстренные меры.

Как сообщает издание Kyodo, группа военнослужащих Сил самообороны Японии выдвинулась на арендованном частном судне из порта Хаката префектуры Фукуока. На судно в течение 50 минут загрузили несколько транспортных средств. Кроме того, что транспортные средства имели большие размеры, иных подробностей японская пресса не приводит. Не исключено, что это и были зенитные ракетные комплексы, перебрасываемые на Окинаву.

Ранее в Силах самообороны Японии подчеркивали, что в южной префектуре Окинава будут развернуты зенитные ракетные комплексы Patriot и американские зенитные управляемые ракеты SM-3. С их помощью японские военные хотят предотвратить риски, связанные с возможным падением фрагментов северокорейской баллистической ракеты на японскую территорию.

Отдельная роль в противоракетной обороне Японии выделена Морским силам самообороны. Они получили приказ от главы военного ведомства вывести в море и развернуть эсминцы, вооруженные системой противоракетной обороны Aegis. Пока неизвестно, пойдет ли Токио на перехват ракеты или развертывание сил и средств противоракетной обороны в большей степени носит демонстрационный характер.

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Страны
КНДР
США
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
sm-3
Иджис
Персоны
Ким Чен Ын
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