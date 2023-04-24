Захарова с иронией отреагировала на призыв Украины к Западу дать в 10 раз больше оружия

Замглавы украинского МИД Андрей Мельник ранее заявил, что западные страны должны "перейти все искусственные красные линии"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала новость о том, что замглавы украинского Министерства иностранных дел, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал страны Запада поставлять Киеву в 10 раз больше оружия.

Она напомнила, что замглавы МИД Украины Мельник потребовал для Киева десятикратное увеличение военной помощи. "В связи с чем призвал партнеров страны пересечь все красные линии... и снять исподнее", - написала Захарова 22 апреля в Telegram-канале.

Мельник ранее призвал страны Запада выделить 1% ВВП на отправку оружия для Киева. Он заявил, что Украине требуется в 10 раз больше поддержки, чем ей предоставляют.

Запад систематически осуществляет массовые поставки оружия на Украину. Россия направляла странам НАТО ноту в этой связи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, а также что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.