Этот финский город решил, что будет зарабатывать на структурах НАТО

Aamuposti: в городе Риихимяки рассчитывают на увеличение числа рабочих мест за счет НАТО

Финский город Риихимяки мог бы стать отличным местом для экспертного центра НАТО по разработке технических систем управления, цитирует Aamuposti его мэра Йоуни Эхо. Он отметил, что местные власти рассчитывают на приток инвестиций и увеличение числа рабочих мест в провинции.

Петрии Люу (Petri Lyy)

В Риихимяки уже есть Научно-исследовательский институт Сил обороны, Центр систем управления и Центр радиоэлектронной борьбы.

По словам мэра Риихимяки Йоуни Эхо (Jouni Eho), город мог бы стать отличным местом для экспертного центра НАТО.

"Ядром экспертного центра могут стать подразделения Сил обороны в Риихимяки. У НАТО нет экспертного центра, который опирался бы на технические системы управления, а опыт Сил обороны Финляндии в этой области признан на международном уровне", — написал Эхо в своем блоге.

"Многие структуры уже готовы, большие вложения не потребуются. Экспертный центр, опирающийся на высокие технологии, также способствовал бы дальнейшему росту и без того сильных финских компаний, работающих в области цифровизации".

По мнению Эхо, сфера обороны даст Риихимяки возможность создать целую систему, объединяющую деятелей государственного управления, компании, ВУЗы и исследовательские институты.

В настоящее время в Риихимяки находятся Научно-исследовательский институт Сил обороны, Центр систем управления и Центр радиоэлектронной борьбы.

"На территории одного только гарнизона Риихимяки сосредоточено 600 рабочих мест", — сообщает Эхо.

"Недавнее заключение новых сделок по поставкам оружия от крупнейшего в Европе производителя винтовок Sako также означает новые инвестиции и десятки новых рабочих мест в Риихимяки". (Sako — финская фирма, крупный производитель стрелкового оружия, в основном гражданского, и боеприпасов — прим. пер.)

По мнению Эхо, в оборонной отрасли в провинции Канта-Хяме появится в общей сложности несколько тысяч рабочих мест.