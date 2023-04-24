Эксперт заявил, что Запад должен налаживать отношения с РФ после окончания СВО

По мнению старшего советника вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеральда Хаймана, невозможно полностью изолировать Россию от остального мира

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. США, их союзники, в том числе и по НАТО, а также Украина должны разработать приемлемый план налаживания отношений с Россией после завершения специальной военной операции. Такое мнение высказал старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман в опубликованной в субботу статье в журнале The National Interest.

Он назвал заявления политиков об отказе от связей с Москвой "серьезной ошибкой не только из-за присущих России внутренних особенностей, но и из-за ее отношений с другими странами, особенно (но не только) с Китаем". Международный остракизм, продолжил эксперт, не является "разумным рецептом отношений, особенно с такой большой и важной страной, как Россия". "Настоящее государственное управление требует проницательного взгляда на долгосрочную и краткосрочную политику", - подчеркнул Хайман.

По его словам, нельзя забывать, чем Россия "является на самом деле: обширной страной с огромными человеческими и природными ресурсами, федерацией республик, самой большой страной в мире, охватывающей одиннадцать часовых поясов, действительно, своего рода империей в собственном смысле слова". Эксперт напомнил об истории России, ее серьезных вооруженных силах, ядерном оружии и системах его доставки. "Кроме того, даже если бы Россия могла быть изолирована от Запада, она не может быть отрезана от остального мира, и, хотя она заплатит огромную цену, если будет изолирована Западом, страны, которые попытаются ее изолировать, тоже заплатят огромную цену, - считает он. - Наконец, не в интересах США, чтобы Россия оказалась в объятиях Китая, что привело бы к столкновению с двумя колоссами, превратившимися в одного соперника. Россия - это не какой-нибудь едва населенный тихоокеанский атолл, и было бы безрассудством и высокомерием, даже самообманом, пытаться относиться к ней как к таковой".

Хайман предложил убедить российское руководство начать "переговоры о приемлемом урегулировании и предоставить [РФ] очевидные выгоды для этого". Среди такого рода выгод он перечислил отказ от антироссийских санкций, возобновление торговли с Москвой. Эксперт призвал относиться к России как к мировой державе, которой она является, а не подвергать ее "унижению, которое она испытывала в 1990-е годы". Россия, подчеркнул Хайман, "должна быть интегрирована, насколько это возможно, в европейскую семью, не в качестве подданного, добивающегося снисхождения руководства".