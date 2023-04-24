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ТАСС

Замглавы МИД Украины Мельник призвал Запад увеличить военную помощь Киеву в 10 раз

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Источник изображения: EPA-EFE/ Javier Cebollada

По его словам, западные государства должны перейти все "искусственные красные линии" и выделить на вооружение страны 1% своего ВВП

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Замглавы украинского МИД, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киеву нужно в 10 раз больше оружия, западные государства должны перейти все "искусственные красные линии" и выделить на вооружение страны 1% своего ВВП.

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия для Украины", - написал Мельник в субботу в Twitter.

Запад систематически осуществляет массовые поставки оружия на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту в этой связи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, а также что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. 

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