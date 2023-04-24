Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России

Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".

Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили практическую подготовку в России

МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Белорусские расчёты комплекса "Искандер-М" завершили практическую подготовку в России, сообщило в субботу минобороны Белоруссии.

"Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск вооруженных сил Республики Беларусь завершили практическую подготовку в Российской Федерации", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи под Минском после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее в апреле расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск вооруженных сил Белоруссии отправились в РФ для практической подготовки, в том числе им предстояло изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М".