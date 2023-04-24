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Интерфакс-АВН

В Японии готовятся сбить ракету КНДР со спутником, если она будет представлять угрозу

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Ясукадзу Хамада
Ясукадзу Хамада.
Источник изображения: newsworldrussia.wordpress.com

Гонконг. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Японские военные ведут приготовления на случай, если им потребуется сбить ракету-носитель, которую КНДР собирается в скором времени запустить в космос, пишет Japan Times.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада в субботу отдал распоряжение Силам самообороны страны быть готовыми сбить такую ракету, если она будет угрожать японской территории.

В рамках подготовки к такому сценарию Япония разместит на новых позициях батареи Patriot, а также - корабли ВМС, обладающие противоракетным вооружением.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
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