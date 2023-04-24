Китайская пресса: Российские управляемые и планирующие бомбы изменили ход украинского кризиса

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Российские планирующие бомбы УПАБ показали очень высокую эффективность в ходе вооруженного конфликта на Украине. ВСУ пока не удается заглушать или сбивать подобные бомбы. При этом американские планирующие бомбы, поставленные Киеву, оказались низкоэффективными и с легкостью перехватываются российской армией.

В опубликованной в китайском издании Asia Times статье утверждается, что это оружие является новинкой в украинском конфликте, представляющей чрезвычайную угрозу для ВСУ.

В ответ на поставки украинской армии двух типов западных планирующих бомб, Россия начала активное применение двух типов своих высокоточных бомб: "Гром-Э2" и УПАБ-1500Б-Э.

В отличие от американских аналогов, не показавших высокой эффективности и успешно перехватываемых российскими войсками, бомбы УПАБ-1500Б показали себя эффективными и надежными даже при ограниченном использовании. Украинским силам пока ни разу не удалось ни заглушить, ни сбить ни одной бомбы УПАБ.

Украинские военные не нашли никаких способов останавливать УПАБ. Отчасти это связано с сильным износом украинских систем ПВО. Украинцы возможно также столкнулись с трудностями с глушением сигнала Глонасс, что указывает на то, что западное оборудование для его подавления либо обладает низкой эффективностью, либо неправильно используется. В связи с этим США анонсировали передачу украинской армии новых глушителей в мае этого года.