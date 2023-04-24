НАТО заставит Зеленского воевать с Россией до "последнего украинца"

Генсек НАТО Столтенберг: все члены альянса согласны принять Украину

Генсек НАТО в очередной раз повесил перед Киевом морковку: Украина будет в альянсе, но для этого ей нужно сначала победить Россию, пишет Breitbart. Читатели сильно сомневаются в победе Киева. А своими заявлениями Столтенберг уже приговорил к гибели сотни тысяч украинцев.

Оливер Лэйн (Oliver Lane)

Будущее Украины находится в "евроатлантической семье", говорит глава НАТО, заявив, что все члены альянса теперь согласны с тем, что страна присоединится к блоку, в котором даже сейчас остаются камни преткновения, удерживающие Швецию от вступления в него.

Выступая вчера на авиабазе Рамштайн в Германии после необъявленного визита на Украину накануне, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил перед камерами, что членство Украины в альянсе близится. Но учитывая имеющиеся сомнения и, возможно, для того, чтобы успокоить тех, кто опасается последствий принятия страны, находящейся в состоянии военного конфликта, в лоно "клуба" взаимных ядерных гарантий, каким является НАТО, Столтенберг ясно дал понять, что для приема Украины в члены сначала необходимо выиграть нынешний военный конфликт.

"НАТО долгое время поддерживало Украину, мы продолжаем поддерживать Украину, поскольку она продолжает отражать действия российской спецоперации в своей стране, и мы будем поддерживать Украину в будущем", — сказал Столтенберг, отметив, что президент Украины Зеленский согласился посетить очередное совещание НАТО в июле. На встрече руководитель НАТО заявил, что ожидает от членов "вновь взять на себя обязательство поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, с существенной военной помощью" и многолетними программами.

Это, по его словам, обеспечит полную совместимость между украинскими войсками и войсками НАТО на поле боя, что позволит им сражаться бок о бок, используя общие средства связи, военную технику и тактику, как это уже делают все члены НАТО.

Как недавно обнаружили Швеция и Финляндия, пытаясь вступить в НАТО в условиях украинского конфликта, получить единодушную поддержку всех членов альянса может быть непросто. Обещание начать войну в защиту другой страны является значительным обязательством, и в как это произошло в случае Швеции, с которой у важного члена альянса имеются серьезные споры, участники Североатлантического договора могут использовать свое абсолютное право вето на принятие новых членов, чтобы добиться уступок от претендентов.

Однако это не кажется проблемой для Украины, которая пользуется единодушной поддержкой, считает Столтенберг. В пятницу утром он заявил: "Вчера в Киеве я сказал, что будущее Украины — в евроатлантической семье, и все союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО".

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— Breitbart London (@BreitbartLondon) 24 марта 2023 г.

Однако это не означает, что Украина может присоединиться к альянсу сразу же, как это сделала Финляндия в этом году. Генеральный секретарь НАТО отметил, что на данный момент основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы страна соответствовала требованиям вступающих в НАТО. А это является молчаливым заявлением о том, что членства не будет до тех пор, пока Путин не потерпит поражение.

Столтенберг сказал: "Главное внимание сейчас, конечно, уделяется тому, как обеспечить победу Украины. Что мы знаем точно, так это то, что наша поддержка помогает Украине продвигаться к евроатлантической интеграции... но сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы президент Путин не выиграл этот конфликт и чтобы Украина победила. Потому что без суверенной, независимой Украины нет смысла обсуждать ее членство в НАТО".

Таким образом, хотя членство Украины по-прежнему и не представляется таким уж близким, замечания Столтенберга являются значительным шагом вперед в многолетней кампании по вступлению Украины в НАТО. Страна впервые подала заявку на начало процесса вступления в 2008 году. Полная и официальная такая просьба Киева была оформлена уже в сентябре 2022 года. Выступая еще в феврале этого года, Столтенберг говорил, что членство возможно, но это "долгосрочная перспектива".

Хотя заявления Столтенберга хорошо звучат для Киева, они, безусловно, вызовут протесты со стороны России, которая в прошлом утверждала, что разрешение Украине присоединиться к альянсу спровоцирует "третью мировую войну". 20 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предотвращение вступления Украины в НАТО является одной из ключевых целей нынешних действий России, которую они эвфемистически называют "специальной военной операцией".

Все еще просроченные обещания: только семь из 30 членов выполнили минимальные уровни военных расходов НАТО в 2022 году https://t.co/GQGL1UAVsm

— Breitbart London (@BreitbartLondon) 23 марта 2023 г.

Комментарии читателей Breitbart:

FJB BrandonMustGo

Скоро от этой Украины ничего не останется!

junior36

Да-а, видимо, Столтенберг не читал просочившиеся секретные документы Пентагона по Украине.

canadianhegemony

"Вчера в Киеве я сказал, что будущее Украины — в евроатлантической семье, и все союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО".

В действительности это, очень, очень плохая идея. Наши лидеры думают, что все это детские игры? Бессовестные психопаты никогда не должны находиться рядом с рычагами власти.

Я имею в виду вас, Виктория Нуланд и Джейк Салливан.

Можем ли мы вернуть к власти у нас взрослых людей?

KP

Неужели мы собираемся впрыгнуть в Третью мировую ради страны, в которой Сорос/Обама/Байден/Нуланд совершили переворот в 2014 году, и где есть их семейные предприятия, биолаборатории и газовые компании? Всего несколько лет назад в многочисленных новостных статьях жаловались на то, что в Киеве у власти нацисты. Это безумие. Эти старые коррумпированные "однопартийные" политики и все, кто с ними связан, должны уйти. Семья Нуланд с Украины, а ее муж — член когорты Обамы. Как и Джон Керри, у которого тоже есть бизнес на Украине. Как и Пелоси, Ромни и, возможно, многие другие.

Ellipsis

Демократы попытаются поджечь планету, только бы избежать наказания за свои преступления.

FJB BrandonMustGo

Весь этот военный конфликт на Украине был начат организованным Соединенными Штатами путчем в Киеве в 2014 году!

Global_Elites_control_the_US

Прежде, чем так рваться в НАТО, украинцам нужно думать о том, как бы они не были аннексированы Россией. Иначе они не смогут вступить в НАТО так же, как Аризона не может стать территорией Японии. И аннексия — это то, к чему все дело и идет, если только Макрон (Супермен) не сможет заключить мирное соглашение. Ха-ха!

Southernfried

Да этот Макрон не может установить социальный мир даже в своей собственной стране. Чего уж тут говорить об Украине!

sobieskirocks

Недаром у меня в семье этого самонадеянного Макрона все называют правильно — "Микрон"!

Edgarson

Меня поражает, что мои сограждане так охотно покупаются на "нарратив", который распространяют их глобалистские повелители, хотя на каждом этапе их ложность доказана.

Сколько уже этих "славных украинских наступлений" было запланировано только для того, чтобы не состояться или закончиться провалом?

Мы и НАТО выбиты из колеи. Что самое ужасное: нам удалось возродить российскую армию. Мы бряцаем оружием перед Китаем из-за Тайваня, но ведь мы опустошили наши арсеналы боеприпасов и расходных материалов: 155-мм снарядов, "Джавелинов" и тому подобного. Наши стратегические запасы нефти истощены.

Для демократов и глобалистов все дело в их либеральном нарративе. Но ведь красивые истории не выигрывают войны!

Tassie Tyke

Я действительно начинаю думать, что наши политики работают на конец света!

Загонять зверя в угол никогда не бывает хорошей идеей. Равно как и нарушать каждое слово, данное России, когда Горбачев распустил СССР. НАТО просто сейчас воссоздает кубинский ракетный кризис наоборот.

bordersheltie Play

НАТО — это просто сумасшедший дом! И в нем заправляют сумасшедшие!

Cristo Mario

Всем союзникам по НАТО нужно помнить одно — как только Украина станет членом альянса, в Европе начнется гигантская война. Это нам надо?!

Mr.Cool

А пусть-ка теперь европейская часть НАТО поупирается на Украине. Хватит нам американцам одним тащить этот тяжелый воз!

И еще. Соединенные Штаты должны выйти из ООН. Организация объединенных наций должна убраться из Соединенных Штатов!

Cretzmar-Schuldorf

"Столтенберг ясно дал понять, что нынешний конфликт нужно сначала выиграть".

Украина не может присоединиться к НАТО, пока не победит Россию. А этого не произойдет никогда.

Разве вам дебилам это непонятно?!

Wesley Alexander

США с момента распада СССР все ближе и ближе приближали границы НАТО к России, несмотря на предупреждения Москвы остановить это. Но США продолжали напирать — в 2014 году устроили "цветную революцию" на Украине, заменив пророссийского украинского президента проамериканской марионеткой. Затем эта марионетка угрожала использованию Россией ее портов на Черном море. Именно тогда был взят Крым. Да, это российская спецоперация но опять же спровоцированная решением Украины запретить России доступ в порты, которыми она пользовалась с царских времен.

Мы находимся на неправильной стороне этой ненужной нам прокси-войны, и она безосновательно истощает США. Основанием для нашего участия в этом конфликте является только глубокая ненависть Байдена и Обамы к Путину. Но если уж они так хотят драться с Путиным, так может быть, лучше всего будет выпустить их на боксерский ринг против него. Я буду надеяться, что Путин спустит шкуру с этих деспотов.

Th’savinger

Путин — бывший офицер КГБ и профессиональный дзюдоист. В безоружной личной схватке он убил бы старика Байдена в мгновение ока, и слизняка Обаму тоже. Но демократы трусы, им нравится прятаться за своим оружием. Они просто хотят, чтобы оно было только у них и кончилось у других американцев.

Paul Jackson

Отлично сказано!

Harry Guy

Как все это глупо и надоело. К черту Украину! Это коррумпированная страна третьего мира, и мы уже смертельно устали от того, сколько она из нас высасывает!

andrea k

Россия не одинока в своем противостоянии нацистской Украине. Венгрия не принимает на себя обязательств и будет блокировать членство Украины в НАТО до тех пор, пока они будут дискриминировать венгров из меньшинства, проживающих в Закарпатье. Зеленский и его нацистские прихвостни лишили этих людей основных прав человека, закрыв их школы, где они могли обучать своих детей на родном венгерском языке. Это меньшинство, которое более тысячи лет называет эту землю своим домом, теперь подвергается гонениям и избиениям только за то, что говорит по-венгерски.

И нужно помнить, что одной из причин, по которой Путин вошел в эту адскую страну, были преследования и убийства нацистами Зеленского многочисленных на Украине этнических русских.

fjm1235

Запад действительно хочет серьезной эскалации этого военного конфликта. Вот так!

На протяжении десятилетий одним из основополагающих правил НАТО было то, что ни одна страна не может быть принята в альянс, если она вовлечена в горячую войну или имеет пограничные споры с другой страной. Для русских это означает, что после завершения этого конфликта такое образования под названием "Украина" просто не должно существовать. Другими словами, они должны победить любой ценой.

Cleisthenes

Глобалист из НАТО Йенс Столтенберг только что приговорил еще 100 тысяч украинцев к смерти своими заявлениями. НАТО — это мошенническая организация глобалистов, делающих вид, что она создана для защиты своих членов. На самом деле это инструмент экспансии "Нового Порядка" глобалистов. НАТО намеренно развязала прокси-войну на Украине и разбрызгивает смертельный яд далеко за пределы своих границ.