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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о возвращении кораблей Тихоокеанского флота на базы после завершения внезапной проверки

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Корабль Тихоокеанского флота «Маршал Крылов» проекта 1914.1. Источник: Военное обозрение.

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Силы Тихоокеанского флота возвращаются в места постоянной дислокации после завершения внезапной проверки боевой готовности, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"После завершения мероприятий внезапной проверки боеготовности корабли Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования из районов выполнения задач в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

У своих причалов уже ошвартовался корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", корветы "Герой РФ Алдар Цыденжапов", "Громкий" и "Совершенный", а также большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, информирует ведомство

По его данным, после пополнения материальных запасов и короткого отдыха экипажей корабли продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Во внезапной проверке сил Тихоокеанского флота приняли участие более 25 тыс. военнослужащих, 89 самолётов и вертолётов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок. Проверка ТОФ проходила с 14 апреля под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.

"Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

По данным военных, с экипажами боевых кораблей в Японском, Охотском и Беринговом морях проведены учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок, выполнены торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.

"Многоцелевые подводные лодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" во взаимодействии с силами дальней авиации ВКС и морской авиации флота отработали различные способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", - сообщало Минобороны.

Военные сообщили, что подразделения береговых войск и морской пехоты выполнили комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности и на практике отработали задачи организации и ведения противодесантной обороны участка побережья, проведением учений и боевых стрельб на полигонах.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС выполнили полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам условного противника. С экипажами противолодочных самолетов морской авиации ТОФ проведены учения по поиску и уничтожению подводных лодок", - говорилось в сообщении.

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