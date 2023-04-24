Военнослужащие ВСУ подтвердили The Times информацию про дефицит средств ПВО и боеприпасов

Украинский военный с позывным "Кот" сообщил, что ситуация для его страны усложняется тем, что ВС РФ добились заметного прогресса в производстве беспилотников

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов, что ставит под угрозу способность Киева контролировать свое небо. Об этом газете The Times в пятницу рассказали украинские военнослужащие.

"Россияне знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, и становятся более решительными в своих действиях. Они отправляют все большее число вертолетов и самолетов каждый день и начинают понимать, что мы не можем остановить их", - заявил военнослужащий ВСУ с позывным "Голливуд". Как добавил другой украинский военный с позывным "Кот", ситуация для Киева усложняется тем, что ВС РФ добились заметного прогресса в производстве беспилотников, отражение которых тоже требует работы ПВО.

9 апреля газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и разведки США сообщила, что ВСУ сталкиваются с серьезным дефицитом ПВО и боеприпасов. В материалах отмечалось, что количество систем противовоздушной обороны, направленных Западом, ограничено, и часто они "не справляются с большим количеством российских артобстрелов".