Войти
ТАСС

Военнослужащие ВСУ подтвердили The Times информацию про дефицит средств ПВО и боеприпасов

335
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Libkos

Украинский военный с позывным "Кот" сообщил, что ситуация для его страны усложняется тем, что ВС РФ добились заметного прогресса в производстве беспилотников

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов, что ставит под угрозу способность Киева контролировать свое небо. Об этом газете The Times в пятницу рассказали украинские военнослужащие.

"Россияне знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, и становятся более решительными в своих действиях. Они отправляют все большее число вертолетов и самолетов каждый день и начинают понимать, что мы не можем остановить их", - заявил военнослужащий ВСУ с позывным "Голливуд". Как добавил другой украинский военный с позывным "Кот", ситуация для Киева усложняется тем, что ВС РФ добились заметного прогресса в производстве беспилотников, отражение которых тоже требует работы ПВО.

9 апреля газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и разведки США сообщила, что ВСУ сталкиваются с серьезным дефицитом ПВО и боеприпасов. В материалах отмечалось, что количество систем противовоздушной обороны, направленных Западом, ограничено, и часто они "не справляются с большим количеством российских артобстрелов". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.03.2023
Песков заявил о немирной миссии беспилотников, летающих у российских границ
16.03.2023
"Они собирают данные для Киева". Посол России предположил, что делал дрон США над Черным морем
05.10.2022
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
02.11.2021
Силки для «Байрактаров»
19.04.2021
Всем НАТО к границам: зачем самолеты альянса активизировались у рубежей РФ
14.04.2021
Универсальный десант: российские вертолетоносцы усилят ВМФ в 2028 году
09.10.2008
Новое оружие будет!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:02
  • 48384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.04 13:44
  • 237
Космонавтика Илона Маска
  • 24.04 13:10
  • 1
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 24.04 02:40
  • 1
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 23.04 00:15
  • 13
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 22.04 22:49
  • 53
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.04 12:27
  • 0
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
  • 22.04 05:24
  • 3
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 21.04 19:03
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
  • 21.04 17:14
  • 0
Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»
  • 21.04 12:41
  • 0
Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси
  • 21.04 10:01
  • 1
Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу
  • 21.04 09:59
  • 3
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"