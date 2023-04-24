Вучич заявил, что Сербия учитывает конфликт на Украине в вопросе оптимизации вооружений

По словам президента, необходимо следить за всем, что является самым востребованным на поле боя

БЕЛГРАД, 22 апреля. /ТАСС/. Сербия внимательно следит за конфликтом на Украине, чтобы понять, что именно является самым необходимым на поле боя. Об этом президент страны Александар Вучич заявил в субботу в ходе пресс-конференции на военном аэродроме в Батайнице, где он дал старт смотру вооружений сербской армии "Гранит-2023".

"Мы внимательно следим [за событиями на Украине], наша военная разведка и генеральный штаб докладывают <...> ежедневно о том, каким образом и с применением каких средств ведется эта война. Необходимо следить за всем, что является самым востребованным на поле боя. По этой причине вы можете увидеть здесь то, что имеет высокую пользу [в области военной техники]", - отметил сербский лидер.

Министерство обороны республики ранее подчеркнуло, что в смотре Вооруженных сил Сербии "Гранит-2023" принимают участие более 5 тыс. военнослужащих, порядка 2,3 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 60 самолетов. В рамках смотра будут представлены "самое современное вооружение и военная техника, которыми оснащены подразделения Вооруженных сил Сербии, а также часть средств от предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса".

Отмечается, что в смотре вооружений принимают участие члены правительства республики, высшее военное руководство, президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.