Войти
ТАСС

Вучич заявил, что Сербия учитывает конфликт на Украине в вопросе оптимизации вооружений

457
0
0
Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

По словам президента, необходимо следить за всем, что является самым востребованным на поле боя

БЕЛГРАД, 22 апреля. /ТАСС/. Сербия внимательно следит за конфликтом на Украине, чтобы понять, что именно является самым необходимым на поле боя. Об этом президент страны Александар Вучич заявил в субботу в ходе пресс-конференции на военном аэродроме в Батайнице, где он дал старт смотру вооружений сербской армии "Гранит-2023".

"Мы внимательно следим [за событиями на Украине], наша военная разведка и генеральный штаб докладывают <...> ежедневно о том, каким образом и с применением каких средств ведется эта война. Необходимо следить за всем, что является самым востребованным на поле боя. По этой причине вы можете увидеть здесь то, что имеет высокую пользу [в области военной техники]", - отметил сербский лидер.

Министерство обороны республики ранее подчеркнуло, что в смотре Вооруженных сил Сербии "Гранит-2023" принимают участие более 5 тыс. военнослужащих, порядка 2,3 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 60 самолетов. В рамках смотра будут представлены "самое современное вооружение и военная техника, которыми оснащены подразделения Вооруженных сил Сербии, а также часть средств от предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса".

Отмечается, что в смотре вооружений принимают участие члены правительства республики, высшее военное руководство, президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
Венгрия
Сербия
Украина
Похожие новости
29.08.2022
Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
12.07.2022
После украинского конфликта сформируется новая карта мира
20.10.2020
Jutarnji list (Хорватия): история российской политики на Балканах, и почему московские СМИ все чаще вспоминают маленький городок на Адриатике
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:02
  • 48384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.04 13:44
  • 237
Космонавтика Илона Маска
  • 24.04 13:10
  • 1
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 24.04 02:40
  • 1
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 23.04 00:15
  • 13
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 22.04 22:49
  • 53
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.04 12:27
  • 0
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
  • 22.04 05:24
  • 3
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 21.04 19:03
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
  • 21.04 17:14
  • 0
Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»
  • 21.04 12:41
  • 0
Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси
  • 21.04 10:01
  • 1
Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу
  • 21.04 09:59
  • 3
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"