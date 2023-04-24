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ТАСС

Космическое ведомство Индии сообщило об успешном выводе сингапурских спутников на орбиту

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Запуск индийской ракеты PSLV-C48
Запуск индийской ракеты PSLV-C48.
Источник изображения: © Indian Space Research Organization via AP

Пуск был подготовлен в Космическом центре им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апреля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) провела в субботу запуск ракеты-носителя PSLV-C55 и успешно вывела в космос два сингапурских спутника. Как сообщила ISRO, аппараты вышли на заданную орбиту.

"Миссия PSLV-C55/TeLEOS-2 выполнена успешно. В ходе образцового запуска ракета вывела спутники TeLEOS-2 и Lumelite-4 точно на их предполагаемую круговую орбиту высотой 586 км", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter космического ведомства.

Пуск был подготовлен в Космическом центре им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота.

Эту коммерческую миссию выполняет подразделение ISRO (NewSpace India Limited). TeLEOS-2 и Lumelite-4 весят 741 кг и 16 кг соответственно, сообщило ведомство. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
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