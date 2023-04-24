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Швеция примет на вооружение французские противотанковые ракетные комплексы Akeron MP

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Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) 18 апреля 2023 года сообщило о подписании соглашения с Главным управлением вооружения (Direction Générale de l'Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции о сотрудничестве в области совместных НИОКР и закупок противотанкового ракетного комплекса Akeron MP (MMP) производства французского отделения европейского объединения MBDA. Данное соглашение таким образом формализует решение вооруженных сил Швеции о серийной закупке противотанковых ракетных комплексов Akeron MP, которые получат шведское официальное обозначение Robotsystem 58 (RBS-58).

Стрельба из противотанкового ракетного комплекса MBDA Akeron MP (шведское обозначение RBS-58) в ходе войсковых испытаний в 12-м мотопехотном батальоне Лейб-гвардейского полка шведской армии, октябрь 2022 года (с) FMV

Выбор Akeron MP (MMP) был сделан FMV по итогам шедшего с 2017 года конкурса на на новый противотанковый ракетный комплекс для вооруженных сил Швеции. 1 июля 2021 года FMV подписало с DGA протокол о намерениях относительно изучения возможности закупки для шведских вооруженных сил ПТРК Akeron MP (MMP). В соответствии с данным протоколом, Швеции была поставлена небольшая партия этих комплексов для испытаний - полигонных, проводившихся FMV осенью 2021 года, и войсковых, которые проходят с 2022 года в 12-м мотопехотном батальоне Лейб-гвардейского полка (Livgardet) шведской армии. Ранее полигонные испытания ПТРК в зимних условиях проводились DGA в Швеции в начале 2019 года.

Заявлено, что обучение личного состава вооруженных сил Швеции на ПТРК Akeron MP (RBS-58) будет начато уже в конце 2023 года, а серийные поставки, видимо, будут начаты чуть позднее. Cообщается, что, видимо, сборка ракет комплекса будет организована подразделением Saab Dynamics AB шведской группы Saab AB. В Швеции ПТРК Akeron MP (RBS-58) должен заменить остающиеся на вооружении переносные/возимые ПТРК национального производства RBS-56 BILL 2, и в целом усилить противотанковый потенциал шведской армии в свете уроков боевых действий на Украине.

Швеция, таким образом, станет первым крупным иностранным заказчиком ПТРК Akeron MP. Данный переносной/возимый комплекс (первоначально до июня 2022 года обозначался как MMP - Missile Moyenne Portée) производится французским отделением MBDA с 2017 года и поступает на вооружение французской армии. К концу 2022 года для нее было изготовлено более 1200 ракет. Комплекс сочетает телевизионно-тепловизионное самонаведение с командным управлением по волоконно-оптическому кабелю. Ракета калибром 140 мм весит 15 кг и имеет дальность стрельбы до 5000 м.

До настояшего времени было известно о поставке на экспорт только небольшого количества ПТРК Akeron MP для сил специальных операций Египта, получивших их, видимо, в 2022 году. Распространялись сведения о передаче французами небольшого количества данных комплексов Украине в 2022 году, однако какие-либо подтверждения этому отсутствуют. В 2022 году малую партию ПТРК Akeron MP (с 90 ракетами) заказал Люксембург, поставка которому должна быть произведена в 2025 году. Видимо, заказчиками Akeron MP в ближайшее время также выступят Бельгия и Катар.

Фотографии полигонных испытаний противотанкового ракетного комплекса MBDA Akeron MP (шведское обозначение RBS-58) в Швеции, октябрь 2021 года (с) FMV

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Страны
Бельгия
Египет
Катар
Люксембург
Украина
Франция
Швеция
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Робот
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