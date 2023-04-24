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Военное обозрение

Военный аналитик: армия Сербии все больше переходит на западные образцы военной техники

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Источник изображения: topwar.ru

Прошедший масштабный смотр вооружений сербской армии продемонстрировал переход от закупок вооружений и военной техники российского производства к продукции военного назначения, изготовленной в странах Запада, КНР или непосредственно в Сербии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военного аналитика Александра Радича, после начала вооруженного конфликта на Украине появились трудности в обеспечении регулярного обслуживания военной техники советского и российского производства, что вынудило сербскую армию перейти на закупки вооружений в других странах.

Несмотря на заключенные в 2021 контракты на поставки военной техники из России, Сербия уже на протяжении нескольких лет отдает предпочтение другим поставщикам вооружений. Среди поставок зарубежной военной техники в Сербию лидируют французские, немецкие, испанские, а также китайские производители.

Эксперт также отметил, что значительная часть техники, продемонстрированной в ходе смотра на сербском военном аэродроме в Батайнице, произведена на Западе или же имеет западное происхождение, однако также там присутствовало значительное количество образцов, принятых на вооружение еще Югославской народной армией.

Президент Сербии в начале текущего года заявил о возникших в результате введения западных санкций проблем с доставкой заказанных ранее в России систем радиоэлектронной борьбы. Он также посетовал на имеющиеся трудности в техническом обслуживании находящихся на вооружении ВВС Сербии самолетов МиГ-29, запчасти для которых доставить невозможно.

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Страны
Китай
Россия
Сербия
Украина
Югославия
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