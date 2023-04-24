Войти
РИА Новости

Сербия стала чаще закупать военную технику у Запада, заявил эксперт

481
0
0
Гвардия Сербии
Гвардия Сербии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Военный аналитик Радич: смотр вооружений Сербии указывает на переход к технике с Запада

БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Крупнейший смотр вооружений армии Сербии в субботу демонстрирует переход от закупок оружия и техники российского производства к продукции Запада и КНР или сербской, произведенной на базе западных систем и комплектующих, завил РИА Новости известный военный аналитик Александр Радич.

Показ возможностей армии Сербии "Гранит 2023" на военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу является крупнейшим за последние годы. В нем участвуют свыше 5 тысяч военнослужащих, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представлены свыше 2,3 тысячи видов оружия и военного оборудования, десятки танков и бронетехники. По словам президента Александра Вучича, который ранее позвал граждан на смотр, "народ увидит свою армию и будет гордится силой".

"Сербия заказала большой пакет вооружений в РФ в 2021 году. Он включает четыре боевых вертолета Ми-35М, три Ми-17В-5, системы РЭБ, две батареи ЗРПК "Панцирь-С1М", это еще не весь список. Ожидалось, что из России будет и снабжение запчастями техники, поставленной ранее. Так, эскадрилья МиГ-29 у нас смешанная - в ней самолеты еще из советского периода и подаренные позже Россией и Белоруссией, которые прошли модернизацию в 2021 году", - напомнил в разговоре с агентством эксперт по обороне.

По его словам, когда на Украине начался конфликт, стало ясно, что невозможно обеспечить регулярное обслуживание техники советского и российского производства, и для армии Сербии возник вопрос - как в долгосрочной перспективе обслуживать имеющуюся технику, "но поворот в процессе закупок произошел еще раньше".

"Несмотря на список техники, заказанной в России в 2021 году, предпочтение в последние несколько лет отдается другим поставщикам. Франция заключила очень много договоров (в 2019 году на 18 ЗРК "Мистраль" - ред.) с Сербией, их будет еще больше. На первом месте, если подпишут в этом году, контракт на поставку эскадрильи многоцелевых истребителей Rafale. Наряду с Францией в списке стран-поставщиков вооружений для Сербии: Германия, Испания, а также КНР, откуда поступили БПЛА и ЗРК FK-3", - отметил Радич.

"Показываемая техника сербского производства также создается на западных компонентах. Когда видите на бронетранспортере "Лазански" российскую башню с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров или БТР "Лазар 3М" с российской башней и пушкой 30 миллиметров, может создаться ошибочное впечатление, на чем базируется эта техника. Принимаемые на вооружение с 2016 года бронетранспортер "Лазар 3", бронеавтомобиль "Милош", самоходная гаубица "Нора Б-52" имеют американские двигатели, трансмиссию, подвеску из Франции, проектированную в Ирландии", - уточнил военный аналитик.

Он подчеркнул, что на аэродроме в Батайнице "значительная часть вооружений явно с Запада или западного происхождения", но присутствует и много техники, принятой на вооружение еще Югославской народной армией.

Президент Сербии в конце февраля посетовал на проблемы с доставкой заказанных в России систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за санкций Запада. В ноябре прошлого года Вучич сообщил, что в дополнение двух имеющимся установкам "Панцирь-С1", власти Сербии заказали в России "Панцирь МЕ", а также комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой. На полях международной выставки военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби он указал на вызванные санкциями Запада трудности в ремонте и обслуживании стоящих в строю ВВС Сербии 14 МиГ-29 из-за невозможности доставить запчасти.

Ранее он рассказал, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем разовьет и собственное производство.

Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра.

В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Ирландия
Испания
Кипр
Китай
ОАЭ
Россия
Сербия
США
Украина
Франция
Югославия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
B-52
Rafale
БРДМ-2
Ми-17
Ми-17В5
Ми-35
С-400 Триумф
Т-72
Проекты
БПЛА
Похожие новости
08.07.2022
Сербия в огне гибридной войны Запада
09.12.2020
Российский ОПК послужит Сербии
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
03.06.2015
Проекция силы
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
18.04.2012
Мегаконтракты с Алжиром могут возобновиться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:02
  • 48384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.04 13:44
  • 237
Космонавтика Илона Маска
  • 24.04 13:10
  • 1
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 24.04 02:40
  • 1
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 23.04 00:15
  • 13
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 22.04 22:49
  • 53
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.04 12:27
  • 0
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
  • 22.04 05:24
  • 3
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 21.04 19:03
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
  • 21.04 17:14
  • 0
Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»
  • 21.04 12:41
  • 0
Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси
  • 21.04 10:01
  • 1
Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу
  • 21.04 09:59
  • 3
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"