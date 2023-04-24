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Интерфакс-АВН

Мантуров посетил предприятия ОПК и космической отрасли в Подмосковье

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: Пресс-служба Минпромторга РФ

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров побывал на предприятиях космической отрасли и ОПК в Подмосковье, сообщил в субботу сайт правительства РФ.

"Вице-премьер - глава Минпромторга осмотрел стенд с модулями российского сегмента Международной космической станции, ознакомился с производством космических кораблей "Союз МС" и "Прогресс МС". Ему было доложено о ходе работ по созданию пилотируемого транспортного корабля нового поколения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мантуров побывал внутри научного энергетического модуля, с которого планируется начать создание будущей российской орбитальной станции. После осмотра производственной части вице-премьер провёл рабочее совещание по вопросам развития пилотируемой космонавтики.

"Вице-премьеру также показали запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения и рассказали о модернизации высокоточного оружия в корпорации "Тактическое ракетное вооружение", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, КТРВ является одним из мировых лидеров в области создания высокоточного оружия различного базирования. Предприятия корпорации обеспечивают разработку и производство авиационных и морских тактических и оперативно-тактических комплексов различных классов, космических систем и аппаратов, радиоэлектронного оборудования, а также продукции гражданского и двойного назначения.

Согласно информации сайта правительства РФ, Мантуров осмотрел лабораторно-конструкторский корпус, где ему продемонстрировали стенд для отработки блоков чувствительных элементов из состава бортового комплекса управления изделий, показали, как работают VR-системы для анализа конструкторских решений. Он посетил лабораторию отработки бортового комплекса управления изделий с активной радиолокационной системой наведения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Союз ПКК
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