Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы

Глава Крыма Аксенов: регион передал в зону СВО комплексы радиоэлектронной борьбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Крым передал в зону специальной военной операции современные комплексы радиоэлектронной борьбы, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Нашим крымским бойцам переданы современные комплексы радиоэлектронной борьбы", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Аксенов подчеркнул, что провел рабочую встречу с делегацией Либерально-демократической партии России во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. На ней обсудили интеграционные процессы в новых субъектах Российской Федерации и оказание помощи подразделениям, участвующим в спецоперации.