В Минобороны Италии считают, что разрешить конфликт на Украине можно лишь на переговорах

Как заявил Гуидо Крозетто, ООН в целом утратила способность "тушить конфликты"

РИМ, 22 апреля. /ТАСС/. Урегулировать конфликт на Украине можно только путем прямых переговоров сторон. Такое мнение выразил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в опубликованном в субботу интервью газете La Stampa.

По словам министра, Италия идет по двум направлениям - "гарантирует Украине право на самооборону" и одновременно предпринимает попытки добиться урегулирования украинского кризиса мирными средствами. "Единственное, что мы можем попытаться сделать, это не закончить войну, а прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом <...>", - пояснил он.

По оценке главы Минобороны, ООН в целом утратила способность "тушить конфликты", а Совет Безопасности Объединенных Наций блокируют такие его постоянные члены, как США. "Все прекрасно добавляют бензина в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна выполнять эту функцию, утратила эту возможность", - продолжал министр, выразив мнение, что для "достижения мира [на Украине] нужен другой посредник", которым может быть и Китай. По версии Крозетто, проблема с Пекином заключается в том, что он составляет конкуренцию, распространяя влияние в том числе в Африке.

Как ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, РФ никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей.

24 февраля МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию ситуации на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, борьбе с гуманитарным кризисом на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения СБ ООН. В документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.