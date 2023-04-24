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ТАСС

Мадрид направил Киеву шесть отремонтированных танков Leopard

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Leopard_2E
Танк Leopardo 2E. Производится по лицензии испанской компанией Santa Barbara Sistemas (SBS).

Королевство планирует передать Украине еще четыре танка

МАДРИД, 22 апреля. /ТАСС/. Испания отправила в пятницу Украине первую группу из шести танков Leopard. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

Судно с отремонтированной боевой техникой направилось из порта Сантандера (автономное сообщество Кантабрия) в Польшу. Затем танки будут переданы Киеву.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что боевые машины должны быть поставлены украинской стороне до конца апреля. Королевство планирует передать Киеву еще четыре танка Leopard. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Польша
Украина
Продукция
Leopard-2
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