Мадрид направил Киеву шесть отремонтированных танков Leopard

Королевство планирует передать Украине еще четыре танка

МАДРИД, 22 апреля. /ТАСС/. Испания отправила в пятницу Украине первую группу из шести танков Leopard. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

Судно с отремонтированной боевой техникой направилось из порта Сантандера (автономное сообщество Кантабрия) в Польшу. Затем танки будут переданы Киеву.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что боевые машины должны быть поставлены украинской стороне до конца апреля. Королевство планирует передать Киеву еще четыре танка Leopard.