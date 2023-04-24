В США рассказали об огромных российских истребителях

Российские истребители семейства Су-27 (по кодификации НАТО — Flanker) огромны. Об этом рассказывает The Drive.

Американское издание обратило внимание на снимок военных самолетов, опубликованный Военно-воздушными силами Индонезии, на котором Су-27СК, Су-30МК2 и Су-30МК находятся рядом с меньшими по размерам западными летательными аппаратами, в частности, F-16, T-50I и EMB-314.

Единственный индонезийский самолет, который по своим размерам превосходит российские Flanker — военно-транспортный C-130.

В декабре обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик заметил, что российские истребители четвертого поколения Су-27 и их модификации в зоне специальной военной операции главным образом решают задачи противовоздушной обороны.

В октябре обозреватель журнала The National Interest Калеб Ларсон написал, что Су-27, появившийся почти 40 лет назад, до сих пор не перестает быть актуальным.